Festival Sanremo 2019, la diretta della quinta serata; grande attesa per la finalissima

Sanremo 2019, la diretta della prima serata

In diretta su NewNotizie tutta la quinta serata del Festival di Sanremo 2019 minuto per minuto; artisti, ospiti, canzoni e tanta musica.

Sono le ultime ore decisive prima che i cocnorrenti del 69 Festival di Sanremo salgano di nuovo sul palco dell’Ariston. La quinta serata di oggi è quella della Finalissima in cui si consacrerà il vincitore del Festival; la canzone, cioè, che avrà raggiunto il maggior numero di voti tra Giuria d’Onore (20%), Giuria della Sala Stampa (30%) e Televoto da casa (50%).

Stasera quindi torneranno a esibirsi tutti e 24 i cantanti in cara, che nella quarta serata di ieri hanno riproposto i loro brani con l’accompagnamento di un “ospite” celebre del mondo della musica o dello spettacolo. Duetti dal grandissimo impatto scenico, emotivo e sonoro; purtroppo la diretta live di NewNotizie, che era prevista alle 20.40, è saltata a causa di un guasto tecnico che si è protratto fino a tarda serata. Insomma, il “bello della diretta”, come si diceva una volta.

Ospiti e scaletta della quinta serata del Festival

Nel corso della quinta serata sapremo chi ha vinto il Leone di Sanremo

Risolte le problematiche tecniche, è tutto pronto per il coverage in tempo reale della Finalissima di stasera. Cresce l’attesa dentro e fuori l’Ariston anche per via delle dichiarazioni di Claudio Baglioni in conferenza stampa. Il direttore artistico, infatti, non ha escluso la possibilità di un suo ritorno al Festival il prossimo anno.

Dopo le smentite degli ultimi giorni, che sembravano un addio a Sanremo, stamattina Baglioni ha puntualizzato di essere al momento troppo stanco per dare una risposta definitiva, ma che dopo un intervallo di riposo “potrebbe pensare” a un eventuale terzo Festival. Parole che fanno ben sperare chi ha seguito con entusiasmo gli ultimi due Festival; anche perché l’anno prossimo sarà quello del settantennale di Sanremo, e la Rai giustamente vorrebbe assicurarsi una squadra vincente per un evento di tal calibro.

Per quanto riguarda la quinta serata di stasera, è confermata la presenza di Eros Ramazzotti come super-ospite; a trentacinque anni dalla sua vittoria nella sezione Nuove Proposte, l’artista tornerà sull’Ariston e gli occhi del pubblico e della stampa sono già tutti puntati su di lui. Anche Elisa si esibirà stasera e, secondo la conferenza stampa, dovrebbe essere previsto anche un omaggio a Luigi Tenco.

Appuntamento su Rai Uno alle 20.40 con la quinta serata e la Finalissima del Festival di Sanremo 2019!

Cristina Pezzica