Il governo si ricorda di Silvia Romano? Silenzio assordante sulla sorte della cooperante

Ma il governo si ricorda di Silvia Romano?

E’ la domanda che si pone la testata online “Fanpage”, che torna a parlare della cooperante di Roma sequestrata oltre due mesi fa in Kenya, nel villaggio di Chakam.

Nell’articolo si fa esplicito riferimento al governo Conte e a Matteo Salvini, con quest’ultimo che pare ormai lanciatissimo in una perenne campagna elettorale che lo rende parecchio “smemorato” su diversi temi e situazioni.

In effetti, dal giorno del suo rapimento, della sorte di Silvia Romano non si sa nulla, nè dai media nè tantomeno dal governo italiano, evidentemente troppo impegnato a “garantire la sicurezza degli italiani” chiudendo i porti e bloccando gli sbarchi di poche decine di migranti.

Dalla Farnesina fanno sapere: “Massimo riserbo”

Proprio la sicurezza può essere il motivo che sta caratterizzando questo silenzio: probabilmente le indagini devono essere tenute “top secret”, anche se nelle settimane successive al rapimento di Silvia fu proprio il governo Conte ad affermare che la liberazione della cooperante era ormai vicina. Liberazione che la famiglia di Silvia Romano sta ancora attendendo: più passano i giorni e meno dettagli si conoscono sulla sorte della giovane.

La Farnesina ribadisce la necessità di uno stretto riserbo, lo stesso riserbo che da anni si impone sulla vicenda che riguarda l’assassinio del povero Giulio Regeni. Anche in merito a questo, l’attenzione del ministro dell’Interno non è stata così elevata, almeno non come quella che concede ai migranti e alla cosiddetta “invasione”. In mezzo a tanta (troppa) propaganda, ricorda Fanpage, sarebbe meglio fermarsi un attimo e pensare a Silvia (e Giulio).