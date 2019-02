Incidente stradale mortale a Comiso, si scontrato tir e automobile: muore un ragazzo giovanissimo

Drammatico impatto tra tir e automobile ieri sera a Comiso: morto il 22enne Michele Colombo

Il giovane Michele Colombo, morto ieri sera in un incidente stradale a Comiso (da Ragusa Oggi)

Comiso (piccolo comune siciliano in Provincia di Ragusa) piange l’ennesimo suo giovanissimo figlio morto a causa di un incidente stradale mortale. Michele Colombo è il ragazzo di soli 22 anni che nella sera di ieri, 8 Febbraio 2019, ha perso la vita nel tratto di strada che collega Chiaramonte Gulfi a Comiso. Il ragazzo si trovava a bordo della sua vettura quando il suo mezzo ha impattato contro un tir. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica del tragico sinistro: non è ancora chiaro, quindi, come sia venuto lo scontro tra i due mezzi.

Incidente stradale mortale a Comiso, la vittima è Michele Colombo

Michele Colombo, 22 anni appena, ieri sera ha perso la vita. Il giovane ragazzo siciliano, originario di Comiso, è solo l’ultima vittima delle molte che quasi ogni giorno si contano sulle devastate strade e autostrade siciliane. Il ragazzo- per motivi che ancora devono essere chiaramente accertati- ha impattato contro un tir mentre viaggiava sulla sua Fiat Punto. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Le lamiere della sua vettura (tagliata in due a causa del violentissimo impatto) gli hanno causato ferite alla testa che gli sono state fatali.

Incidente stradale mortale a Comiso, il funerale di Michele Colombo si celebrerà domani

I funerali di Michele Colombo verranno officiati domani, domenica 10 Febbraio 2019, alle ore 12:00 nella Chiesa di Sant’Antonio a Comiso. Michele Colombo era molto conosciuto a Comiso. La sua famiglia possiede una nota officina proprio nel paesino del ragusano. Michele lascia anche Marika, la sua fidanzata.

