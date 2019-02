Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 Febbraio 2019: trasformazioni per lo Scorpione, via libera ai sentimenti per il Leone

L’oroscopo di Paolo Fox in onda ogni giorno su LatteMiele

Novità importanti per voi, cari amici, che ci seguite quotidianamente in questa nostra avventura alla scoperta degli astri e delle influenze planetarie. “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox in onda quotidianamente sulle frequenze di LatteMiele e che qui vi riproponiamo, già da ieri ha cambiato orario e anziché essere online dalle 11:30 in poi anticipa la sua pubblicazione di circa due ore. Nei prossimi giorni la pubblicazione dell’articolo si stabilizzerà ancora e si attesterà verso le ore 09:00. Domenica, come sempre, “Latte e Stelle” non andrà in onda per lasciare spazio alla classifica dell’oroscopo generale di tutta la settimana successiva (online verso le ore 13:00/13:15). Ora, dopo questa comunicazione di servizio, lasciamo la parola a Paolo Fox.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo weekend aiuta i chiarimenti d’amore. Di che tipo è la tua coppia? Ovvero, vuoi veramente bene ad una persona? Perché a Gennaio eri convinto di qualcosa di cui adesso non sei più convinto. Allora attenzione. Oppure nella tua coppia, che è solida per carità, non si tocca, ci sono stati parecchi alti e bassi. Per cui, mentre fino a qualche settimana fa tutti stavano zitti adesso tutti parlano e vogliono dire la loro. Almeno per tutto il mese di Febbraio sarà necessaria un po’ di pazienza. Anche per il lavoro ci vuole un po’ di prudenza: andrai a fare cose importanti entro primavera;

Toro. Sabato e domenica giornate impulsive, forti, come solo tu sai essere. A me il segno del Toro piace perché non ha mia paura di dire quello che pensa, quindi in qualche modo non è costretto a dire delle cose in cui non crede solo perché conviene agire in un certo modo perché bisogna essere opportunisti. Tu sei molto schietto, molto netto, e in questo periodo potresti iniziare anche a valutare un eventuale cambiamento di stile di vita. Dopo un grande progetto, magari semplicemente anche dopo una grande passione che puoi mettere in gioco nelle prossime settimane, ci sarà bisogno di un fermo. Qualcosa sta cambiando dentro di te, a livello profondo;

Gemelli. Per i Gemelli bisogna capire cosa sta vivendo l’amore perché, se a Gennaio c’è stata una delusione, Febbraio rasserena ma non rassicura del tutto. Quindi, sabato e domenica sono giornate migliori. Se vuoi incontrare una persona, se c’è qualcuno che non ti ha risposto o magari semplicemente è un po’ agitato con te, cerca di capire da che parte sta. Se il tuo cuore ha bisogno di un po’ di emozioni, attenzione: questo un periodo in cui si possono anche guardare altre persone. Per il lavoro non fare troppo e cerca, soprattutto, di farti pagare. C’è stato qualche ritardo di recente oppure hai a che fare con delle persone che promettono ma non mantengono o vogliono rivedere il tuo cachet;

Cancro. L’unica cosa che secondo me non devi fare è sollevare polemiche, ma come si fa? Perché spesso sono proprio gli altri che le sollevano e poi tu non vuoi mai metterti in situazioni imbarazzanti, però puntualmente ti ci ritrovi, soprattutto in amore, perché al piacere non sai rinunciare. Al primo accenno di malincuore o di polemica meglio evitare qualsiasi tensione oggi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sabato e domenica giornate di forza per te che torni a vincere, sia nelle relazioni familiari che in quelle d’amore, quindi via libera ai sentimenti. Ora devi cercare di allontanare solo persone che possono incupire i tuoi pensieri. In che modo? Per esempio dicendoti “no, questo è meglio che non lo fai”, “Lascia perdere”. Quanto detesti le persone che hanno il potere di bruciare le tue sensazioni più belle? Se un segno di fuoco, hai bisogno di ossigeno, non di acqua. A proposito, attenzione nelle relazioni con Pesci, Cancro e Scorpione, Vergine. È tempo di fare scelte importanti e lo dimostra Saturno che sta per ora sta lì, cova, progetta, ma poi diventerà attivissimo nella seconda parte del mese. Sono giornate di forza, anche per chi vuole imporre i propri sentimenti.

Vergine. Cari Vergine che state un po’ troppo tempo da soli, che siete tanto riservati, che avete fatto della legge sulla privacy il vostro stile di vita, cercate di rinnovarvi e di ampliare gli orizzonti. Lo so che divento antipatico quando dico così però mi dispiacerebbe che voi non sfruttaste quest’ottimo periodo. Se poi avete una bella storia, per carità: non devo aggiungere nulla. Semplicemente, anche per quanto riguarda le coppie di lunga data,questo è un periodo fertile;

Bilancia. Alcune preoccupazioni affettive e familiari possono diventare un po’ più pesanti in questo weekend, e allora sabato e domenica sono giornate in cui non si capisce bene cosa si desidera. Per il lavoro, chi non lo ha può fare un praticantato, quindi le storie di tipo professionale possono andare avanti però nell’ultima parte dell’anno. Questa è un fase di preparazione. Chi ha già un’attività vuole cambiare, l’ho detto più volte. In amore nulla di grave però da qualche tempo ci sono delle storie che non vanno ed è probabile anche che tu, in famiglia, per imporre una relazione o magari per parlare di una certa persona debba cercare le parole giuste. Quasi tutti cercano la provocazione con te: e pensare che tu sei il segno che le provocazioni le odia;

Scorpione. Il mio consiglio è quello di aprire le braccia e di allargare il giro delle conoscenze, ma anche lo stile di vita può essere diverso in questo momento. Sai che ci sono delle profonde trasformazioni nella tua esistenza di cui, però, questa volta hai paura perché di solito lo Scorpione è uno che capisce le cose prima che arrivino, è quasi un veggente; adesso però hai capito che certe trasformazioni sono in corso e non si possono fermare ed anziché valutarle come favorevoli ne hai un po’ timore. Sono 48 ore che riportano in auge i sentimenti e forse anche la tua voglia di amare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve tornare ad amare perché poi, tra l’altro, questo è un segno zodiacale che non può vivere senza amore. Allora, speriamo che tu abbia già una persona cara al fianco, speriamo che tu non ne abbia due e che una non sappia dell’altra perché altrimenti l’intrigo diventa scottante; accetta incontri, relazioni d’amicizia, se hai un vuoto nel cuore. Questo weekend rivela che hai una grande passione e chissà che qualcuno non riesca finalmente a trasformare una grande passione in un bel lavoro;

Capricorno. Sabato e domenica giornate in cui non avrai voglia di parlare, e quando il Capricorno tace vuol dire che c’è qualcosa che non va. Se chiedete ad un Capricorno che si isola e non parla “Cos’è che hai?” ti risponderà “Lo devi sapere tu”, e allora attenzione: facciamo un po’ autocritica; magari ci sono, attorno a te, delle persone che vogliono aiutarti ma tu non riesci ad esprimere al meglio quello che senti, quello che pensi, oppure sei troppo concentrato sul lavoro. Saranno due giornate in cui potresti fuggire da persone che vogliono sempre discutere o che non ti capiscono;

Acquario. L’Acquario sabato e domenica parla bene, vive bene, si rapporta agli altri in maniera interessante. Attenzione a non crearti problemi da solo. Sappiamo che l’Acquario, per esempio, è molto attratto dalla tecnologia ma la tecnologia– se non bene utilizzata- può anche creare problemi fisici. Un esempio per tutti? Se si sta troppo tempo a fissare uno schermo. Rilassati e pensa all’amore perché l’amore può pensare anche a te entro Marzo;

Pesci. Anche se hai un animo sensibile basta pochissimo per farti cambiare idea. Io credo che qualche lacrimuccia sia stata versata nelle ultime quattro settimane o, se non è così, comunque ci siano stati dei momenti di forte agitazione perché un riferimento è cambiato, perché c’è stato un distacco voluto da te o dal destino. Dimentica questi trascorsi e pensa che ogni situazione che si blocca, che finisce, può essere propellente per qualcosa di nuovo. È la vita che porta sempre ad una continua trasformazione. La fine è anche rinascita.Allora, se è finito un amore pensa ad una rinascita sentimentale. Chi è già in coppia può fare dei progetti importanti per il futuro.

