“Sto lottando per la mia vita”: parla Maria Dolores, la mamma di Cristiano Ronaldo. È malata di cancro

Dolores Averio, la madre di Cristiano Ronaldo, è malata di cancro: ecco cos’ha rivelato sulla sua malattia

Cristiano Ronaldo con la madre Maria Dolores Averio

Maria Dolores Averio è la madre di Cristiano Ronaldo. Una donna di cui non si è mai parlato moltissimo in Italia, da quando il campione è sbarcato a Torino. L’attenzione, in genere, è tutta per le prodezze calcistiche e sentimentali del figlio (e non sempre sono tutte rose e fiori, visto le accuse di stupro che sono piovute sul capo del numero 7 della Juventus. Per lui anche problemi con il fisco in Spagna). Stavolta mamma Maria Dolores è protagonista per un lato, non facile, della sua vita che i media hanno svelato. Da circa 12 anni sta lottando contro un tumore e lo ha rivelato nel corso di una recente intervista.

La madre di Cristiano Ronaldo ha il cancro, un calvario iniziato nel 2007

Con il figlio condivide gli stessi tratti mediterranei e lo stesso sorriso. Maria Dolores Averio è la madre di Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi ancora in attività, ma è anche una donna che sta lottando contro un brutto male. Il dramma personale e familiare di Maria Dolores e Cristiano è iniziato in realtà ben prima: nel 2005 il padre del campione del Portogallo, José Dinis Alveiro, è morto a causa di una cirrosi. Nel 2007, due anni dopo, Maria Dolores si è sottoposta ad un primo intervento per asportare un tumore al seno. Adesso un’altra brutta notizia. Purtroppo il cancro è tornato, ha colpito l’altro seno e Maria Dolores è stata nuovamente operata. “Sto lottando per la mia vita, ho fatto la radioterapia e sono stata operata all’altro seno a Madrid“, ha detto la donna nel corso di un’intervista rilasciata alla televisione portoghese Sic.

La madre di Cristiano Ronaldo ha il cancro: “Ho pensato all’aborto quando ho scoperto di aspettare CR7”

Maria Dolores Averio, 64 anni, è una donna molto forte e molto legata al figlio. Cristiano Ronaldo ha in lei un punto fermo, un faro e un porto sicuro a cui approdare nei momenti di difficoltà. Una signora che non si fa abbattere dai colpi bassi della vita e che ha sempre reagito con grinta. Anche quando ha scoperto, circa 34 anni fa, di aspettare Cristiano Ronaldo. “Ho pensato all’aborto”, ha rivelato Maria Dolores nella sua autobiografia. Ma dopo ha trovato la forza di portare avanti alla gravidanza e di dare alla luce un figlio di cui oggi non potrebbe fare a meno. Maria Dolores è in cura a Madrid, presso lo stesso ospedale che la curò al momento della prima malattia nel 2007: in quell’occasione Cristiano Ronaldo donò circa 100 milioni di euro alla struttura. Tantissimi i messaggi di buon augurio che stanno arrivando sui social, in queste ore, per una pronta guarigione della madre di CR7.

Maria Mento