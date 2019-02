Asilo Occupato sgomberato, a Torino sabato sera di guerriglia – VIDEO

Sabato sera di tensione tra forze dell’ordine e manifestanti scesi in piazza per protestare contro lo sgombero di un edificio scolastico occupato.

Dietro uno striscione emblematico (“Fanno la guerra ai poveri e la chiamo riqualificazione. Resistiamo contro i padroni della città”), migliaia di torinesi – e non solo – sono scesi in piazza per protestare e per cercare di avvicinarsi all’edificio che ha ospitato l’asilo occupato (sgomberato la scorsa settimana).

La polizia ha fatto di tutto affinché il corteo non giungesse in via Alessandria (sede dell’asilo occupato) e i manifestanti, dal canto loro, hanno manifestato tutta la propria rabbia, incendiando cassonetti e danneggiando edifci di enti pubblici (come quello della SMAT).

Di seguito, le immagini dei momenti di tensione durante la giornata di ieri:

Questo il commento del questore di Torino Francesco Messina: “C’era uno spezzone del corteo, protagonista della guerriglia che ha creato disordini e devastazione a due passi dal centro di Torino. C’è stata una solidarietà che francamente non capisco. C’erano i No Tav, gli studenti indipendenti e di Manituana, Askatsuna e addirittura degli esponenti del consiglio comunale (Debora Montalbano e Monica Gagliardi di Giaglione, ndr). Queste persone hanno dato solidarietà a un gruppo di erversori dell’ordine democratico dello Stato che voleva riprendersi un edificio sequestrato su ordine del tribunale perché covo di una cellula sovversiva con base a Torino”.