La classifica del 69° festival di Sanremo proclama vincitore Mahmood davanti a Ultimo e Il Volo.

Il Premio della critica Mia Martini viene assegnato a Daniele Silvestri (con Rancore), che ha conquistato anche il premio della sala stampa Lucio Dalla e il premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Simone Cristicchi si è invece aggiudicato il Premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione mentre il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Per finire il premio Tim Music al brano più ascoltato sulla loro piattaforma musicale a Ultimo.

La classifica finale del 69° Festiva di Sanremo:

1) Mahmood

2) Ultimo

3) Il Volo

4 Loredana Bertè

5 Simone Cristicchi

6 Daniele Silvestri

7 Irama

8 Arisa

9 Achille Lauro

10 Lorenzo Nigiotti

11 Boomdabash

12 Ghemon

13 Ex-Otago

14 Motta

15 Francesco Renga

16 Paola Turci

17 The Zen Circus

18 Federica Carta e Shade

19 Nek

20 Negrita

21 Patty Pravo e Briga

22 Anna Tatangelo

23 Einar

24 Nino D’Angelo e Livio Cori