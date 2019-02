Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film domenica 10 febbraio 2019

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 10 febbraio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Che tempo che fa va in onda su Rai 1, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. The Good Doctor va in onda su Rai 2, Le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del savant, proveniente da una cittadina nel Wyoming, Casper, dove ha vissuto un’infanzia travagliata.





Su Rai 3 va in onda Le ragazze, Sono sei per ogni puntata, le nostre Ragazze, e raccontano l’evoluzione del Paese ognuna dal proprio punto di vista. Su Rete 4 va in onda Robin Hood, Rivisitazione del mito di Robin Hood che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Questa versione cerca di dare delle motivazioni personali ma anche storiche al personaggio. L’Isola dei famosi va in onda su Canale 5, Reality nel quale un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un’isola con il compito di sopravvivere e di non essere eliminati dal gioco.



Su Italia 1 va in onda Le Iene Show, Torna “Le Iene Show” con un doppio appuntamento settimanale, in diretta e in prima serata, su Italia 1. Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa, Nicola Savino, Giulio Golia, Matteo Viviani e Andrea Agresti. Ogni mercoledì al timone del programma ci sono Ilary Blasi e Teo Mammucari, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Non è l’arena va in onda su La7, il programma propone analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica. Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano va in onda su Tv 8, Bruno Barbieri, in veste di esperto di hotellerie, e’ nella terra del divertimento e dell’ospitalita’…





Su Iris va in onda Ancora vivo, A Jericho gli ultimi cowboys hanno lasciato il posto a mafiosi vestiti di tweed provenienti da Chicago. Questi vogliono controllare il traffico illegale di liquori in arrivo dal Messico. Nella citta’ dettano legge due gang rivali cui fanno capo Doyle e Strozzi. Un giorno arriva un misterioso straniero che si fa chiamare Smith… Su Cielo va in onda Land of Mine – Sotto la sabbia, In Danimarca la lotta per la sopravvivenza sembra ormai non conoscere limiti. L’incubo della guerra giustifica una distorsione del concetto di giustizia nelle vittime del Nazismo.

Stasera in TV, domenica 10 febbraio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Che tempo che fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:20 – The Good Doctor – 36 ore – Solo per te

23:00 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 – Le Ragazze

23:40 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – Robin Hood

02:32 – Stasera Italia Weekend

Canale 5

21:20 – L’Isola dei famosi

00:50 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

Italia 1

21:20 – Le Iene Show

01:01 – The girlfriend experience – Assicurazione

La 7

20:30 – Non è l’arena

01:30 – Star Trek Classic

Tv 8

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Romagna

23:30 – Italia’s Got Talent Special Edition

Iris

21:00 – Ancora vivo

23:12 – Zero Dark Thirty

Cielo

21:15 – Land of Mine – Sotto la sabbia

23:15 – Amor idiota

Stasera in TV, domenica 10 febbraio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Robin Hood (Rete 4): Rivisitazione del mito di Robin Hood che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Questa versione cerca di dare delle motivazioni personali ma anche storiche al personaggio.

Ancora vivo (Iris): A Jericho gli ultimi cowboys hanno lasciato il posto a mafiosi vestiti di tweed provenienti da Chicago. Questi vogliono controllare il traffico illegale di liquori in arrivo dal Messico. Nella citta’ dettano legge due gang rivali cui fanno capo Doyle e Strozzi. Un giorno arriva un misterioso straniero che si fa chiamare Smith…

Land of Mine – Sotto la sabbia (Cielo): In Danimarca la lotta per la sopravvivenza sembra ormai non conoscere limiti. L’incubo della guerra giustifica una distorsione del concetto di giustizia nelle vittime del Nazismo.