Di Battista, duro attacco contro Napolitano: “Si è piegato in modo vile alla Francia sulla Libia”

Parole di fuoco quelle di Alessandro Di Battista contro l’ex presidente Napolitano, definito vile nel contesto dei rapporti con la Francia nel 2011, sulla Libia.

Nel giorno delle elezioni in Abruzzo e all’indomani dell’alta tensione tra Francia e Italia, Alessandro Di Battista ha attaccato nientemeno che l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che, stando a quanto dichiarato dall’esponente del Movimento 5 Stelle, “Sulla Libia nel 2011 si piegò alla Francia”. Di Battista non ha usato giri di parole per parlare della Francia: “Chieda scusa per l’intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano – ha aggiunto a Mezz’ora in Più su Raitre, parlando in collegamento da Parigi – si é piegato in modo vile. Berlusconi ancora di più perché era contrario. Mattarella non si sarebbe mai comportato come Napolitano”.

Di Battista non si scusa in diretta

Di Battista ha inoltre rifiutato di scusarsi per aver utilizzato in diretta televisiva il termine “vile” nei confronti di Napolitano, nonostante la conduttrice, Lucia Annunziata, glielo abbia espressamente chiesto.

La reazione del mondo politico

Parole che hanno suscitato una forte indignazione da più parti nel mondo politico: il senatore del Pd Dario Parrini ha pubblicato su Twitter, “È tragicomico che un uomo minuscolo, ignorante e volgare come Alessandro Di Battista lanci accuse di vigliaccheria a una grande personalità come Giorgio Napolitano. Solidarietà totale al Presidente”, e così Roberta Pinotti, Lia Quartapelle, Filippo Sensi e Stefano Ceccanti, che hanno pubblicamente espresso solidarietà al senatore a vita. E così Pierferdinando Casini che ha aggiunto: “Viene solo da chiedersi come sia possibile che la Rai decida in un giorno di silenzio elettorale di genuflettersi a tale signore. Le volgari parole del lautamente pagato giramondo Di Battista non meritano commenti”.