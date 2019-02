I dinosauri si sarebbero evoluti sviluppando un’intelligenza umana? Lo studio che arriva dal Sol Levante

Secondo uno studio realizzato in Giappone se i dinosauri non si fossero oggi sarebbero loro a governare sul nostro Pianeta e non l’essere umano

Se i dinosauri non si fossero estinti per colpa di un asteroide, oggi sarebbero loro i padroni del pianeta Terra e non l’uomo, per antonomasia l’animale più “evoluto” che mai abbia popolato il pianeta Terra. I dinosauri avrebbero potuto sviluppare un’intelligenza pari alla nostra e rivaleggiare con noi per il dominio. Questa è una nuova teoria che è stata sviluppata da due studiosi dell’Università di Tohoku, in Giappone. Si tratta di Kunio Haiho e Naga Oshima. Secondo questi due esperti è stato solo un caso– tra l’altro, verificatosi nonostante ci fossero probabilità quasi nulle che l’evento si realizzasse nelle modalità con cui si è manifestato- che i dinosauri si siano estinti. Vediamo perché.

I dinosauri si sarebbero evoluti sviluppando un’intelligenza umana? Parlano due esperti giapponesi

Secondo i giapponesi Kunio Haiho e Naga Oshima (Università di Tohoku), è solo un caso se i dinosauri si sono estinti. La collisione dell’asteroide che 150 milioni di anni fa determinò la scomparsa degli enormi rettili è avvenuta nel Golfo del Messico, e ha sprigionato una potenza pari a quella di un miliardo di bombe nucleari. Ma le probabilità che questo accadesse erano minime. Se l’asteroide si fosse schiantato in un’altra zona del nostro Piante i dinosauri sarebbero sopravvissuti. Questo perché nel Golfo del Messico c’era una concentrazione di elementi chimici tali da causare un’estinzione di massa: solo il 13% dei luoghi di tutta la Terra godeva delle medesime caratteristiche (Messico compreso nella percentuale). Quindi, i dinosauri sarebbero dovuti sopravvivere ed invece si sono estinti “per sfortuna”. Non solo: se fossero sopravvissuti i dinosauri avrebbero potuto sviluppare un’intelligenza simile a quella umana e controllare il pianeta rivaleggiando direttamente con l’uomo.

I dinosauri si sarebbero evoluti sviluppando un’intelligenza umana? I risultati della ricerca pubblicata su una rivista scientifica

I risultati della ricerca di Kunio Haiho e Naga Oshima sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports, e lì è possibile leggere con occhio scientifico a cosa fu dovuta esattamente l’estinzione dei rettili. “Se l’asteroide non avesse mai colpito allora, i dinosauri non-uccello sarebbero ancora qui oggi e sarebbero probabilmente molto diversi“, ha dichiarato ancora il paleontologo Steve Brusatte, di fatto in parte confermando l’ipotesi dei due studiosi giapponesi. Un latro paleontologo, Dave Russell, è arrivato a ipotizzare che i dinosauri sarebbero addirittura potuti arrivare a somigliare agli umani nei comportamenti. Alcuni di loro arrivano, per intelligenza, a gareggiare con le scimmie.

Maria Mento