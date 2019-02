Inter, ESCLUSIVO Stringara: “Col Parma vittoria pesante, Lautaro deve giocare di più”

Abbiamo intervistato l’ex giocatore dell’Inter Paolo Stringara

Ieri l’Inter è riuscita ad avere la meglio sul Parma al Tardini per 1-0, con rete al ’78 di Lautaro Martinez. Quest’ultimo ha salvato così la panchina già traballante di Luciano Spalletti e ridato energia ad un gruppo che mentalmente era molto scarico.

Intervista all’allenatore Paolo Stringara

In ESCLUSIVA abbiamo avuto ospite qui in redazione l’ex giocatore nerazzurro e allenatore Paolo Stringara, che ai nostri microfoni ha così commentato la prestazione di ieri sera:

“Ieri è arrivata una vittoria molto importante e dal grande peso specifico, serviva assolutamente una iniezione di fiducia e positività a questo gruppo. Normalmente l’Inter dovrebbe battere senza patemi il Parma, ma questa squadra con le sue ripartenze e un Gervinho versione alieno sa esprimere al meglio la propria filosofia di gioco e avere la meglio su chiunque, basti pensare al pareggio ottenuto in casa della Juventus. Non capisco la situazione contrattuale di Mauro Icardi e il bisogno a tutti i costi di rinnovare, ha ancora due anni e a parti inverse non penso che la società vada da un proprio tesserato che magari sta giocando male per abbassargli lo stipendio. Ovvio che questa situazione lo destabilizza e il campo ne risente tantissimo. Lautaro Martinez? Deve sicuramente giocare di più è uno dei giovani argentini più forti del globo e necessita di maggiore continuità. Prendere il posto di Icardi? Presto per dirlo, ma ha enormi potenzialità”.

Simone Ciloni