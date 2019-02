Irama e Giulia De Lellis, notte di passione dopo Sanremo 2019: voci di crisi scongiurate

Dopo il “Festival di Sanremo 2019”, Irama e Giulia De Lellis trascorrono insieme una notte di passione.

Insieme ad Ultimo, era dato come il trionfatore della 69sima edizione del “Festival di Sanremo”, ma Irama, vincitore della scorsa edizione di “Amici”, nella kermesse canora si è piazzato solo al settimo posto, con “La ragazza dal cuore di latta”.

Tuttavia, al contrario di Ultimo, che non ha preso bene il secondo posto nella gara canora, scagliandosi contro i giornalisti (ve ne abbiamo parlato qui), il cantante ha preso bene il mancato podio, merito, soprattutto della sua dolce metà, Giulia De Lellis.

La coppia ha ufficialmente smentito le voci diffuse negli ultimi giorni, che parlavano di una loro crisi, trascorrendo la notte successiva al Festival, all’insegna dell’amore.

La notte di passione di Irama e Giulia De Lellis

Giulia, che da venerdi’ prossimo sarà impegnata nello speciale di “Uomini e Donne”, relativo alle scelte del trono classico, ha raggiunto Irama nella città dei fiori, con il quale, subito dopo la kermesse ha trascorso la notte in intimità. La nota influencer, ex di Andrea Damante e sempre attivissima sui social, ha condiviso due stories su Instagram, nelle quali mostra tutto il suo amore per il fidanzato. Nella prima storia vediamo i due abbracciati l’uno all’altro. Nella seconda, il cantante si lascia andare e bacia con passione l’ex corteggiatrice. Ma non è tutto, perchè l’ultimo video di Giulia ha come sottofondo “Vuoi sposarmi”, brano di Irama, che recita: “Ma io voglio te, solamente te. Che sei così trasparente da restarmi accanto, avermi a fianco. Per darmi forza sempre. La mia migliore amica. La mia certezza. Sei l’unica folle che ancora mi ama”.

Un particolare che non è sfuggito ai fans della coppia. Che il profumo dei fiori d’arancio sia nell’aria?

Maria Rita Gagliardi

