Juventus, ESCLUSIVO Dario Bonetti: “Bianconeri favoriti con l’Atletico. Che spettacolo la Samp!”

Abbiamo intervistato l’ex giocatore bianconero Dario Bonetti

Tra poche ore la Juventus affronterà in trasferta il Sassuolo, in un match che i bianconeri vogliono assolutamente vincere dopo il passo falso con il Parma (che ha trovato il pareggio in extremis al 93’ con il solito Gervinho).

Intervista dell’ex bianconero Dario Bonetti

Abbiamo analizzato così la situazione in casa Juve con l’ex giocatore della ‘Vecchia Signora’ e della Sampdoria (con cui ha vinto la Supercoppa italiana nel 1991) Dario Bonetti (fratello del calciatore Ivano), che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così pronunciato sull’argomento:

“La Juventus è una corazzata talmente forte da poter competere su tutti i fronti, non vedo problemi contro il Sassuolo che però va rispettato e gioca un ottimo calcio. Contro l’Atletico Madrid in Champions la vedo dura, ma i bianconeri hanno maggiore qualità e hanno i favori del pronostico. Favorite nel massimo torneo continentale? Le solite 3-4, tra cui rientra di diritto anche questa Juventus. La Sampdoria? Quagliarella è stratosferico, rientra in un grande progetto del tecnico Giampaolo che coinvolge calciatori esperti come lui e giovani dal grande talento”.

Simone Ciloni