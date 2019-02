La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dall’11/02/2019 al 17/02/2019

Torna la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, in onda ogni domenica mattina all’interno del programma televisivo di intrattenimento di Rai2 Mezzogiorno in Famiglia. Quest’oggi una classifica meno approfondita e più veloce per esigenze di palinsesto: taglio della diretta mezz’ora prima per dare spazio alle prove del Campionato del Mondo di Sci Alpino.

Dalla dodicesima alla decima posizione: San Valentino non buono per i Gemelli

Scorpione. Cari Scorpione, lunedì e martedì sono giornate un po’ particolari. La settimana nasce a rallentatore. Avete dei dubbi in famiglia. Spendere dei soldi o non spenderli? Fare qualcosa o non fare qualcosa? Questa situazione lievemente compromessa nella prima parte della settimana sarà aggiustabile a partire da sabato. Se avete qualche discussione d’amore o volete fare richieste di lavoro rimandate a sabato o alla prossima settimana;

Gemelli. Hanno un po’ di tormento interiore. Non c’è più il clima pesante che aveva portato Gennaio, ma questa è una settimana che vede i Gemelli presi da discussioni. Vi ricordo che Giove è opposto. Ci sono dubbi nelle situazioni contrattuali. Cercate delle risposte che non sono arrivate e questo vi agita. Cercate di non agitare le acque in amore soprattutto giovedì, che è anche la giornata degli innamorati. Puntate sulla giornate di sabato e domenica per incontrare la persona amata, se siete stati lontani;

Acquario. La settimana è un po’ tortuosa. Alcuni Acquario sembra che non ce la facciano. La settimana inizia con un po’ di stanchezza, variabile ovviamente a seconda dell’età. Alcune questioni di lavoro vanno chiarite: bisogna rivedere un accordo che riguarda la professione.

Dalla nona alla settima posizione: un aiuto da Giove per il Sagittario

Ariete. Di testate nella vita ne avete date tante. Voi vi intestardite sulle cose, insistete fino a quando non ottenere ciò che volete. Il problema è che quando ottenete una cosa non vi interessa più, quindi vivete in continua agitazione, alla continua ricerca di altro. È una settimana di ricarica ma vi metto in guardia dal fine settimana per l’amore: o siete nervosi o siete distratti, presi da questioni lavorative. Attenzione alle dispute in coppia;

Sagittario. Giovedì e venerdì avete una Luna in opposizione. Per questo motivo non posso dire, come vi dico sempre, che sia una settimana di incontri e opportunità. Non è una settimana di forza come le altre. Questa settimana salta un giro. Giove però è nel vostro segno zodiacale e vi aiuta. Tutti i Sagittario bravi, che hanno delle capacità, possono mettersi all’opera. Vi consiglio la giornata di domenica per recuperare con gli incontri;

Cancro. Siete molto combattuti. Attenzione all’amore: se avete una storia doppia questo è motivo di indecisione e malessere. Addirittura potreste vivere qualcosa che non potete rivelare o qualcuno potrebbe spingervi a dire cose che non volete. Siete un po’ in pena. Questo vi capita quando amate di più perché i tormenti d’amore vi piacciono ma se non riuscite a sbrogliare la situazione alla lunga state male.

Dalla sesta alla quarta posizione: energia pazzesca per il Leone

Bilancia. Chiedo ai Bilancia un po’ di coraggio. Siete in una condizioni particolare. Vorreste cambiare ma non potete farlo e prima di Marzo non sarà facile per voi vederci chiaro. Siete tra i segni che nel fine settimana possono alzare la voce in amore e sul lavoro:

Toro. Il Toro può darsi da fare per quanto riguarda il lavoro. La Luna nel vostro segno lunedì e martedì vi dà una grossa mano;

Leone. Avete una carica di energia pazzesca. Grazie a questo cielo avete la capacità di far sentire la vostra voce. Se in amore avete già una persona al vostro fianco coltivate quest’amicizia. Periodo ottimo per chi deve dimenticare una separazione ma è possibile che in questo senso vi siate già messi all’opera;

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: il Capricorno si impone sugli altri

Vergine. La Vergine è uno dei segni più forti. Recupera e ha tanti pianeti favorevoli, tra cui Saturno. Attenzione alle pratiche e ai contenziosi: da questo punto di vista siete più deboli. Potrete raccogliere molti consensi in amore;

Pesci. Torna un po’ di energia per i Pesci, che hanno bisogno di rapportarsi agli altri. Venere e Mercurio, favorevoli, regalano qualcosa in più. San Valentino sarà nervoso: magari rimandate i festeggiamenti al weekend;

Capricorno. I segni di terra stanno andando molto bene. È un momento di forza, avete energie e una bella vitalità. Lunedì e martedì potrete far valere le vostre idee. Venere e Mercurio sono buoni. Potrete avere dei problemi con chi vi sta attorno. Attenti ai rapporti con Cancro, Ariete e Bilancia, che sono dei segni non molto convinti in amore. Il Capricorno vuole che sia rispettato quello che dice e potrebbe mettere qualcuno in una condizione di sudditanza. Potreste allontanare qualcuno che non vuole sottostare alle vostre decisioni, facendo così pulizia.

