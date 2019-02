Milan-Cagliari, ESCLUSIVO Velluzzi (GdS): “Scarsa vena realizzativa dei sardi, un Milan al top ora”

Abbiamo intervistato il giornalista Francesco Velluzzi

Questa sera alle ore 20.30 va in scena il posticipo di questa giornata di Serie A, Milan-Cagliari.

Per l’occasione abbiamo intervistato Francesco Velluzzi, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ che in ESCLUSIVA ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a riguardo:

Analisi su Milan-Cagliari di Francesco Velluzzi

“E’ inutile dire che il Milan è nettamente favorito, il nuovo anno ha portato una ventata di positività e certezze che si riflette in campo nei risultati raggiunti. L’aver poi sostituito un deludente Higuain per un Piatek carico è stata la ciliegina sulla torta per la rosa di Gennaro Gattuso. Il polacco aveva fretta di approdare in una big e ci è riuscito dopo soli pochi mesi, con la maglia del ‘Diavolo’ è pronto a dare tutto. Il Cagliari paga la scarsa vena realizzativa del suo reparto offensivo e oggi giocherà davanti coi soli Pavoletti e Joao Pedro. Si farà sentire la mancanza di Castro e Thereau, ma il tecnico Maran recupera Barella ed è una grande notizia. Credo fermamente nella salvezza dei sardi, penso che con l’organico che ha il gruppo potrebbe arrivare 11esimo o 12esimo e non lottare duramente per restare in Serie A”.

Simone Ciloni