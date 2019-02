Morte Emiliano Sala, il toccante gesto del Nantes per ricordare per sempre l’attaccante

Il presidente del Nantes ha annunciato il ritiro della maglia numero 9, quella indossata da Emiliano Sala. Un gesto per ricordarlo per sempre.

Una giornata emozionante e commovente, dedicata al ricordo di Emiliano Sala e che ha avuto il suo epilogo nell’annuncio del presidente del Nantes Waldemar Kita, squadra nella quale il calciatore ha militato e che non utilizzerà più la maglia 9. Si tratta della maglia che l’attaccante ha indossato nel periodo trascorso in Francia: “Emiliano ha lasciato il segno – ha detto il presidente del club – Ecco perché, come anche molti fan desiderano, voglio onorarlo ritirando la sua maglia numero 9”.

Ritirata la maglia numero 9 del Nantes

Una decisione presa in seguito alla morte del calciatore in seguito ad un drammatico incidente aereo avvenuto sul canale della Manica (il corpo è stato recuperato diversi giorni dopo all’interno del piper inabissatosi in mare ndr). durante un volo da Nantes a Cardiff. L’ex squadra di Emiliano non è intenzionata a dimenticarlo: “Perché – si legge sul profilo social ufficiale del club – Emiliano Sala farà sempre parte delle leggende che hanno scritto la grande storia del FC Nantes, ritiriamo il numero 9 che ha indossato”.

Il messaggio della famiglia e della sorella di Emiliano Sala

“Volevamo ringraziare tutti voi per l’affetto ed il sostegno in quello che è il momento più doloroso della nostra vita – ha scritto poco prima la famiglia di Emiliano Sala, che ha voluto ricordare anche il pilota deceduto ed il cui corpo non è stato ancora trovato – Vedere il mondo intero riunisi per accompagnarci nella nostra ricerca è stato un aiuto infinitamente prezioso ed è grazie a voi che possiamo iniziare a piangere per nostro figlio e nostro fratello. Venerdì mattina, i nostri pensieri si rivolgono anche a David Ibbotson e alla sua famiglia, nella speranza che le autorità possano fare di tutto per trovarlo“. Un bellssimo messaggio è arrivato anche dalla sorella di Emiliano, Romina: “La tua anima nella mia anima brillerà per sempre – ha scritto su Facebook – illuminando così, il tempo che resta della mia esistenza. Ti amo Tito”.