Sanremo 2019, la vittoria di Mahmood divide YouTube: “Sfido chi la canticchierà”, “Finalmente uno stile diverso”

Sanremo 2019, Mahmood e il live di ‘Soldi’ per celebrare la vittoria. Su YouTube il pubblico si divide

E’ una vittoria densa di polemiche, quella di Mahmood a Sanremo: con ‘Soldi’ il cantante italo-egiziano ha vinto – soprattutto grazie al voto delle giurie (che hanno ribaltato il telvoto, che ha visto vincere Ultimo, che ha ricevuto quasi il 46% dei voti) – la 69esima edizione del Festival della canzone italiana.

La vittoria di Mahmood ha portato con sé pareri assolutamente discordanti, tra detrattori (come ad esempio Matteo Salvini) ed entusiasti della vittoria dell’artista nato a Milano ma di origini egiziane.

Lo possiamo notare specialmente sotto il video del live di Mahmood per celebrare la vittoria al Festival, pubblicato dalla Rai sul proprio canale YouTube:



Se il commento maggiormente votato è assolutamente negativo (“….sfido chi tra un anno la canticchiera’….La canzone italiana è morta e sepolta…Nessuna emozione ..Escludendo il cantante ,che non spetta a me giudicare, mi soffermo sul testo e sulla musica ..Risultato .. non ho nessuna reazione …Io non colgo nulla…non provo niente”) e c’è chi rinfaccia l’assenza di altri artisti dal podio (“Cristicchi fuori dal podio è un offesa alla musica italiana”), c’è anche chi ha apprezzato Mahmood.

Prendiamo tre commenti a caso, dal più moderato al più entusiasta:

“Non posso dire che questa canzone mi faccia impazzire, ma per una volta ha vinto un canzone con qualcosa di diverso, per esempio uno stile molto diverso, una voce diversa, neanche per me doveva vincere, ma comunque ha vinto finalmente uno stile diverso e poi diciamocelo, tutte le altre canzoni erano tutte fottutamente uguali”.

“Soltanto io ho pensato che era l unico che poteva vincere visto che gli altri hanno portato cose sempre sentite e risentite?

Fiero di sto ragazzo!!!

P. S. Ultimo purtroppo era straconvinto con la sua prepotenza e superficialità, bhé é rimasto inculato!!!”

“Sentitemi n’attimo per favore, LA MUSICA ITALIANA NON ESISTE PIÙ! Ormai siamo un paese multietnico, volete mettervelo in testa? O dobbiamo far vincere il sanremo solo a persone italiane? Sto povero cristo ha portato qualcosa di nuovo all’italia, un beat nuovo, un testo fatto non solo di parole italiane o inglesi, ma arabe!!”

Insomma, come accade un po’ tutti gli anni, anche il risultato di questo Sanremo porta con sé pareri discordanti.