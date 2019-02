Sanremo 2019, nuove dichiarazioni di Ultimo che critica il meccanismo di voto: “E’ stato un Festival scelto dai giornalisti”

Attraverso Instagram, Ultimo rilascia nuove dichiarazioni, dopo il secondo posto al 69simo “Festival di Sanremo”.

In seguito alle dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di ieri sera, dichiarazioni che gli sono costate un mare di critiche, Ultimo, secondo classificato al 69simo “Festival di Sanremo” con il brano “I tuoi particolari”, è tornato a parlare su Instagram, attaccando il sistema di televoto che, a suo dire, avrebbe penalizzato la sua vittoria.

Il cantante, che oggi pomeriggio non si è presentato allo speciale di “Domenica In” condotto da Mara Venier, tra la contestazione generale del pubblico e dei giornalisti presenti all’Ariston, ha esordito, dichiarando:

“Eccomi ragazzi, sono appena tornato a casa, finalmente faccio questo video perché sto leggendo un sacco di articoli, stanno scrivendo un sacco di cattiverie e cazzate. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone, e sono tante, siete tanti, che mi stano inviando messaggi d’affetto, d’amore e di sostegno, siete tanti, più di quanto pensano loro, voglio ringraziarvi di cuore! Il discorso che faccio è molto semplice, la mia incazzatura è molto semplice: mi chiedo come sia possibile che il Festival di Sanremo dia l’opportunità di televotare da casa, quindi di spendere dei soldi, la gente vota da casa spendendo dei soldi, si riesce ad arrivare a un televoto del 46%, noi siamo riusciti ad arrivare al 46,5% del televoto, un altro artista arriva al 14 e questa differenza, di più del 30%, viene completamente ribaltata dal giudizio di giornalisti, gli stessi che quando annunciano sul palco che Il Volo è arrivato terzo esultano come se stessero allo stadio gridando ‘Mer**! Pezzi di mer**!’, gli stessi che mentre parlo io gridano ‘Stron*****! Deficiente! Vai a casa! Imbecille! Cogl****!”.

Ultimo: “La Giuria d’Onore ha ribaltato il risultato”

E ancora, parlando del meccanismo di voto:

“Com’è possibile che questa percentuale di gente che ha votato da casa, che ha speso dei soldi, e la musica la sceglie la gente, non la scelgono i giornalisti, questa percentuale di più del 30% sia ribaltata da dei giornalisti e da otto persone, la “giuria d’onore”, che con la musica c’entrano poco per non dire niente. Com’è possibile? Mi viene da pensare che non è il Festival scelto dal popolo, questo è un Festival scelto dai giornalisti. Allora non fate votare la gente, non fate spendere soldi per quattro serate alle persone, perché se poi un artista riesce ad avere più del triplo dei voti rispetto ad un altro artista, questa differenza non può essere ribaltata da otto persone che formano la “giuria d’onore” e trenta giornalisti”.

Il giovane artista, vincitore della scorsa edizione del Festival nella sezione “Nuove Proposte” con il brano “Il ballo delle incertezze”, si è scusato con i suoi fans che, da un anno, lo sostengono:

“Mi sento in colpa sono dispiaciuto per le persone che hanno votato da casa e vi chiedo scusa, io in prima persona come Niccolò, per l’impegno che non ha dato i suoi frutti, sono dispiaciuto per voi. Detto questo non ne parlerò più e spero di chiudere questa pagina e di aprirne altre mille più belle. Vi voglio bene, grazie”.

Infine, Ultimo si è detto soddisfatto del successo che il suo brano sta riscuotendo:

“Sono molto felice di come sta andando la canzone, vedo che è molto apprezzata, siamo tutti uniti e compatti e quello è l’importante. Grazie”.

Maria Rita Gagliardi

