Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film lunedì 11 febbraio 2019

Cosa andrà in onda stasera in tv, 11 febbraio 2019 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 11 febbraio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo, Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. Su Rai 2 va in onda Virginia Raffaele Facciamo che io ero un’altra volta, L’attrice e comica torna sulla rete diretta da Carlo Freccero subito dopo la conclusione di Sanremo 2019. Si tratta di una rivisitazione ed un rimontaggio del programma Facciamo che io ero andato in onda sulla medesima rete nella primavera del 2017. Il sapore del successo va in onda su Rai 3, Adam Jones e’ uno chef che ha rovinato la propria carriera e ha perso il suo prestigioso ristorante a Parigi. Rimette in piedi la sua vecchia brigata e cerca di creare il piu’ grande ristorante del mondo a Londra. Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, programma che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Kong: Skull Island, In Vietnam, la società segreta Monarch organizza una missione esplorativa su una misteriosa isola nel Pacifico, che pare abitata da misteriose creature…

Su Italia 1 va in onda Tu la conosci Claudia, Giovanni, sposato con Claudia, e’ un uomo abitudinario che si considera miracolato per il solo fatto di essere suo marito; Giacomo, separato e soddisfatto della propria vita, quando conosce Claudia si rende conto di non avere nulla; Aldo, tassista che si innamora facilmente, da qualche tempo vive solo per Claudia… Su La 7 va in onda Grey’s Anatomy, Le avventure del personale del Grey Sloan continuano dopo il terrificante incendio che ha messo in pericolo di vita la Dottoressa Edwards. Intanto, un matrimonio e’ alle porte. Agente 007 – Il domani non muore mai va in onda su Tv 8, L’agente al servizio di Sua Maesta’ britannica deve vedersela con Elliot Carver, spietato proprietario di satelliti per comunicazioni e del quotidiano Tomorrow. La sua intenzione e’ quella di manipolare gli avvenimenti fa di tutto per far scoppiare la Terza Guerra Mondiale. James Bond tenta di tutto per sventare le oscure trame di Carver.

Su Iris va in onda Contact, Da bambina Ellie Arroway di notte si alzava per ascoltare la sua radio ad onde corte con la speranza di captare voci misteriose. Dopo la morte del padre si dedica alla scienza, che le sembra in grado di dare quelle risposte che da sempre la tormentano… Su Cielo va in onda Il pesce innamorato, Arturo scrive racconti per bambini da quando aveva dieci anni. A trent’anni, incontra la figlia di un editore che decide di pubblicargli “Il pesce innamorato”, un racconto che aveva scritto da bambino. Dopo il successo ottenuto nulla e’ piu’ come prima.

Rai 1

21:25 – Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo

23:40 – Speciale Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Virginia Raffaele Facciamo che io ero un’altra volta

01:10 – Il volto di un’altra

Rai 3

21:20 – Il sapore del successo

23:15 – Lessico amoroso

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:32 – A proposito di Davis

Canale 5

21:21 – Kong: Skull Island

23:40 – TG5 – Notte

Italia 1

21:25 – Tu la conosci Claudia

23:20 – Arturo

La 7

21:15 – Grey’s Anatomy – Harder, better, faster, stronger

23:05 – Body of proof

Tv 8

21:30 – Agente 007 – Il domani non muore mai

00:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

01:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Romagna

Iris

21:00 – Contact

00:16 – The final cut

Cielo

21:15 – Il pesce innamorato

23:15 – La ragazzina

