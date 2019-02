Meghan Markle, per lei un messaggio di Lady D dall’aldilà? “La Regina non si fidava di me”

La Principessa avrebbe contattato due medium e avrebbe lasciato loro un messaggio per Meghan Markle

Meghan Markle a breve darà alla luce il royal baby, suo primo figlio e primo figlio del marito Harry. Nonostante questo e nonostante la coppia non abbia ancora celebrato il suo primo anno di matrimonio, la Regina Elisabetta II sarebbe intenzionata ad allontanare Meghan dalla famiglia reale. Voci sempre più insistenti parlano di un divorzio milionario che sarebbe pronto per essere firmato. La presa di posizione della Regina contro Meghan non è sfuggita agli occhi attenti dei social e in molti non hanno mancato di fare un parallelismo (in qualche caso anche macabro) tra lo scontro che vede contrapporsi Elisabetta II a Meghan e quello che vide Elisabetta II opporsi a Lady Diana. Proprio Lady Diana starebbe facendo arrivare dall’aldilà messaggi di incoraggiamento a Meghan. Come? Dialogando con Terry e Linda Jamison, due gemelle medium che hanno già dichiarato- in passato- di essere in contatto con la defunta Principessa.

Messaggio di incoraggiamento a Meghan da Lady Diana, parlano le medium che sono in contatto con lo spirito della Principessa

Tutto ciò che fa Meghan Markle fa notizia e fa discutere. In ultimo anche lo scivolone che la Duchessa del Sussex ha collezionato scrivendo dei messaggi di incoraggiamento (sulla frutta: nello specifico delle banane) a delle donne che sono state vittima di sfruttamento sessuale. Tantissimi, sui social, contro il gesto compiuto dalla moglie di Harry. La Duchessa è sempre più in rotta di collisione con la Regina Elisabetta II, che per lei avrebbe pronto un divorzio già studiato nei minimi particolari. Manca solo la firma dell’ex attrice in calce. Nonostante questi fatti c’è chi ci tiene a far sapere a Meghan che non è come le apparenze indicherebbero e che la Regina, in realtà, la stima. Le gemelle Terry e Linda Jamison hanno comunicato di aver ricevuto un messaggio di Lady Diana. La Principessa, dall’aldilà, avrebbe parlato di Meghan e avrebbe detto che è felice di vedere come la nuora sia riuscita a catturare la simpatia della Regina, cosa che a lei non è riuscito di fare.

Messaggio di incoraggiamento a Meghan da Lady Diana: il messaggio completo dato dalla gemelle Jamison

“Il tuo matrimonio ha un profondo significato in un mondo lacerato da crudeltà, guerre e tensioni razziali. Tutti gli occhi saranno puntati su di te mentre navighi nelle acque tempestose. Continuerete entrambi il mio lavoro filantropico e aiutate a sensibilizzare su molte importanti questioni umanitarie. La monarchia è molto diversa da quella che ho vissuto. Ero mal preparata per il mio ruolo di principessa, lo ammetto. Le persone continueranno a formulare giudizi severi su di te mentre costruisci la tua strada nel mondo, ma hai il cuore dei guerrieri. Non dimenticarlo ma.“. Questo quello che Lady Diana avrebbe detto a Meghan per bocca delle due gemelle Jamison. Le due donne hanno rivelato che la Principessa ha anche aggiunto: “Cerca di avere compassione per te stessa di fronte alle critiche. In un certo senso, sei uno specchio per gli altri, per aiutare a mostrare loro il loro potenziale e fragilità. Molti sarebbero caduti a pezzi sotto la pressione che sopporterai, eppure tu continuerai a splendere luminosa come l’angelo che sei. Tanti sono ispirati dal tuo coraggio, mia cara“.

Maria Mento