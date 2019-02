Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 Febbraio 2019: agitazione per i Gemelli, profonda riflessione per la Vergine

Torna il nostro appuntamento giornaliero con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox in onda ogni mattina su LatteMiele. Ricordiamo, per chi non avesse potuto leggerlo, che ieri è andato in onda l’oroscopo generale valido per tutta la settimana, con la classifica dei segni più forti e meno forti. Vi riproponiamo il pezzo, raggiungibile da questo link.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ancora Marte, per qualche giorno nel tuo segno, e tutto sommato questo Marte non è che faccia male, eh, perché ti dà quella grinta che poi tu possiedi innata ma che in questi giorni si esterna ancora di più; questo pianeta regala non solo questa forza ma anche la capacità di capire che cosa desidera il tuo cuore. Qualche Ariete, per esempio, di recente si è innamorato di una persona all’improvviso. È chiaro che se hai già una storia da anni devi stare attento perché in questo momento sei attratto dalle persone che suscitano la tua curiosità. Sarà che hai voglia di emozioni, sarà anche che si avvicina la primavera: la primavera è la tua stagione e quindi lo sai che ogni anno vuoi vivere qualcosa di nuovo. L’Ariete ha bisogno di novità, ha bisogno di emozioni. Non ci dimentichiamo che questo segno è strettamente collegato alla primavera che rappresenta il risveglio dopo l’inverno. Bisogna stare attenti ed evitare complicazioni, questo sì;

Toro. Il Toro apre la settimana con la Luna nel segno. Questo è già indice di successo, di determinazione. Poi, se mettiamo in conto che Venere sarà molto attiva, che Urano da Marzo entra nel tuo segno, veramente posso dire che adesso il Toro nono conosce remore. L’unico problema? Se tu investi su una persona che sfugge, perché quando abbiamo un oroscopo buono non è che improvvisamente quelli che non ci guardano o che sono un po’ sfuggenti diventano bravi, buoni e arrendevoli. No. Magari noi apriamo gli occhi e ci rendiamo conto che è il caso di destinare le nostre emozioni a qualcun altro. Quindi, è un mese importante perché chi non ha una storia fissa può determinarla, mentre chi ha un grande amore può confermarlo. Chi invece è in bilico deve fare una scelta;

Gemelli. I Gemelli vivono una situazione di agitazione e nervosismo che già va avanti da tempo. Poi qui, devo dire, dipende anche dall’età perché i più giovani sono magari in ansia per un esame, per una prova, altri sono stati male. Quelli che hanno qualche anno in più negli ultimi due mesi hanno dovuto anche superare dei piccoli problemi o adesso c’è un rinnovamento che riguarda il lavoro, che non dipende da te ma da qualche novità: una new entry, che può essere un nuovo capo, un nuovo collega, una persona a cui prima non facevi caso che invece adesso ti ostacola in certe situazioni. Se devi comprare qualcosa di importante, o cogliere al volo un affare, non voglio dirti no (anche perché le stelle, ti dico sempre, vanno ascoltate con atteggiamento critico), però un po’ di attenzione io la consiglierei. Soprattutto, le persone con cui hai e avrai a che fare devono essere esaminate con cura;

Cancro. Questo è un bel cielo per chiarire come stanno le cose in amore. Questo Saturno in opposizione blocca e allora qualcuno ha già vissuto delle tensioni, altri sono indecisi tra due storie. Da giovedì si recupera grazie a Marte che torna favorevole, però devo dire che tutto il mese di Febbraio andrebbe consacrato alla grande prudenza. Una prudenza che riguarda anche le vicissitudini di carattere finanziario, legale, soprattutto se c’è una disputa che va avanti da tempo. Forse è meglio mediare. In amore le novità non sono molte e soprattutto in questi giorni potresti anche sfuggire ad una richiesta.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone continua il suo cammino sulla sua strada del successo, che può essere cercato o può anche arrivare all’improvviso. È chiaro che non bisogna chiudersi in casa però so benissimo di parlare a persone che non stanno chiuse in casa, anzi: sono state già troppo chiuse in casa durante l’estate dell’anno scorso. Addirittura c’è chi ha avuto un blocco fisico quindi è il caso di recuperare. In questi giorni sei al centro del palcoscenico. Si parla molto di te e in qualche modo anche un rinnovamento dentro e fuori conviene. Devi affrontare una prova con coraggio;

Vergine. Questa settimana comporta un pizzico di riflessione più profonda su ciò che riguarda il lavoro e le relazioni con gli altri. Perché? Perché devi fare il punto della situazione. La Vergine è un segno molto quadrato, soprattutto dal punto di vista pratico, delle responsabilità. Anzi io ho conosciuto pochi Vergine distratti e poco organizzati: erano dei Vergine che avevano al proprio fianco una persona che organizzava per loro le cose. Quindi, se tu sei tranquillo da questo punto di vista perché hai qualcuno che ti aiuta, bene, altrimenti ti devi rimboccare le maniche. Sono molto forti i liberi professionisti, anche quelli che magari all’inizio hanno un po’ tribolato, ecco, per portare avanti delle occasioni e delle novità. Potresti anche tagliare un accordo, rivedere una situazione di contratto. Insomma, non sottovalutare nuove proposte ed estendo questo discorso anche all’amore. Mi raccomando;

Bilancia. La Bilancia ultimamente è un po’ in conflitto con se stessa e forse si rimprovera di aver detto troppo. Tanto tu sei sempre in revisione continua e a volte ti accanisci non tanto a livello psicologico su ciò che non va ma a livello fisico. Quando hai qualche tormento interiore lo esterni guardandoti allo specchio, scoprendo qualche piccolo difettuccio. Ecco, allora, attenzione: se hai delle difficoltà personali, se magari in questi giorni lotti in un ambiente che non ti piace, non riversare queste piccole frustrazioni su qualcosa che non c’entra niente. Ci vuole un po’ di calma anche in amore;

Scorpione. Lo Scorpione parte con un po’ di agitazione per colpa della Luna opposta, e poi da giovedì anche Marte sarà opposto, quindi si salvi chi può perché il periodo è un po’ conflittuale per cui se hai delle persone che non ti vanno a genio adesso non è che dirai “Va beh, faccio finta di niente”. No. Parli chiaro, alzi la voce. Avresti bisogno anche di qualcuno che ti agiti in positivo, però, non in negativo: un Ariete, un Leone, qualcuno che ti dia una spinta;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un’ondata di forza che a volte risulta intermittente e questo lunedì non posso escludere un po’ di agitazione, forse anche trasmessa da altri se hai assistito una persona che è stata male. Tra Dicembre e Gennaio molti Sagittario hanno dovuto fare più per gli altri che per loro stessi e credo che ora tu abbia dei buoni progetti. Questo è un anno in cui puoi anche incassare qualcosa: cambiamenti, acquisizioni, eredità. C’è qualcosa in ballo e che tu stesso potresti spingere nel senso che se hai un progetto che funziona conviene spingerlo;

Capricorno. Buona settimana, buon fine settimana. Si parte bene con una situazione di vantaggio, di forza, fino a mercoledì. Questo oroscopo mi piace molto anche per il lavoro però con questa Venere nel segno io invito tutti i Capricorno a parlare di sentimenti, anche perché- non ce lo dimentichiamo- sta per arrivare San Valentino, per cui anche i più recalcitranti, quelli che dicono una parola ogni mezz’ora, che non si lasciano andare, dovrebbero parlare un po’ di più e adesso è anche tempo di conferme che chiederai ad alta voce;

Acquario. L’Acquario parte con un po’ di agitazione per una Luna dissonante. Qualche sforzo, qualche indecisione, però è arrivato il momento, e Urano che sta per iniziare un transito molto particolare da Marzo lo ribadisce, in cui vuoi abbandonare tutte le persone che non ti hanno dato spazio ma, soprattutto, che non sono riconoscenti. E in questo, naturalmente, qualche sassolino dalla scarpa potranno toglierselo soprattutto le persone che hanno qualche anno in più perché, insomma, a 20 anni uno accetta più o meno tutto. Segno evidente che anche dal punto di vista sentimentale ci sono delle situazioni che andrebbero un po’ cambiate o stimolate;

Pesci. In questo lunedì cerchi soluzioni che sembrano raggiungibili, ricordando che stai uscendo da un periodo un po’ pesante, da una delusione d’amore. Ricordo che molti riferimenti sono cambiati, a livello sentimentale, a livello familiare, e quindi bisogna crescere, bisogna anche buttare giù il rospo come dicevo qualche giorno fa. Ma Febbraio aiuta e aiuterà. Ti stai riprendendo dopo un momento di afflizione che ha riguardato un po’ tutta la tua vita.

