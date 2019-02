Sanremo 2019: Il Volo terzo, la stampa esulta. Dj Francesco su Twitter: “Idioti, co**ioni e buffoni”

Sanremo 2019: Il Volo terzo, la stampa esulta ed offende: “Merde”. Dj Francesco su Twitter: “Idioti, coglioni e buffoni”

Non si smette di parlare di Sanremo.

Questo pomeriggio, Francesco Facchinetti – che per brevità, nel titolo, abbiamo ricordato col suo vecchio aka – ha postato sul proprio profilo Twitter un video, in cui viene mostrata la sala stampa durante la proclamazione del podio di questa edizione del Festival di Sanremo.

Al terzo posto s’è piazzato Il Volo e all’annuncio del gradino più basso del podio i giornalisti presenti hanno esultato, con qualcuno che ha anche gridato – con ogni probabilità rivolgendosi al trio – un ben pocolo elegante: “Merde!”.

Facchinetti ha quindi postato le immagini, accompagnandole con un commento decisamente emblematico (che potete leggere di voi di seguito)

Questo è il video in cui alcuni giornalisti nella sala stampa di #Sanremo2019 esultano al terzo posto de @ilvolo gridando felici: “Merde”. Io vi prenderei a calci in culo fino alla fine del mondo: idioti, coglioni e buffoni. pic.twitter.com/7C588AzUfF — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 10 febbraio 2019

Notevole vedere come ci si accalori per un festival musicale.

E come la musica sia passata assolutamente in secondo piano, dinnanzi a polemiche politiche (tra Salvini che s’è subito esposto, sia pur non esprimendo un giudizio politico, limitandosi di fatto ad esprimere il proprio dissenso nei confronti del verdetto), bufale su voti pilotati e polemiche su canzoni a doppio senso (doppi sensi, per altro, assolutamente smentiti).