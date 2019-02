Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo Ricciardi ha scelto Claudia Dionigi?

A “Uomini e Donne”, Lorenzo Ricciardi ha scelto Claudia Dionigi?

Secondo gli ultimi rumors, ma la notizia non è confermata, dopo Teresa Langella che, come vi abbiamo raccontato attraverso questo post avrebbe scelto Andrea Dal Corso, anche Lorenzo Riccardi avrebbe fatto la sua scelta, durante la registrazione di “Uomini e Donne Il Serale” che andrà in onda su Canale 5, a partire da venerdi’ prossimo.

Lorenzo, che non ha mai nascosto di provare una forte attrazione per entrambe le corteggiatrici che ha deciso di portare alla scelta, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, dopo un percorso lungo quattro mesi, durante il quale ha anche organizzato una finta scelta, per comprendere a fondo la reazione delle due ragazze, potrebbe aver scelto Claudia.

La scelta di Lorenzo

A riferirlo è il sempre informatissimo “Vicolodellenews” che, attraverso le sue talpe, fa sapere che i due hanno vissuto una villa, location nella quale si registra la scelta, molto tormentata, hanno litigato tanto e questo sembrava averli allontananti. Lorenzo, però, ha abbandonato la villa prima del tempo previsto per la registrazione del programma. Che sia un segnale, rispetto alla scelta avvenuta? Che la scelta sia ricaduta proprio sulla bella Claudia?

Ad ora, non possiamo affermarlo con certezza. Nei prossimi giorni, sicuramente, saremo in grado, mediante anticipazioni, di fornirvi qualche particolare in più, in merito alla scelta di Lorenzo e gli altri protagonisti del trono classico.

