Chi è Serena Rossi: età, biografia e curiosità

Tutto su Serena Rossi, protagonista della fiction “Io sono Mia”.

Questa sera, su Raiuno alle 21:25, andrà in onda la fiction “Io sono Mia”, nella quale Serena Rossi interpreta la cantante Mia Martini (ve ne abbiamo parlato qui). Ma chi è Serena Rossi? Ecco, per voi, alcune note biografiche.

Serena Rossi è nata a Napoli, il 31 agosto 1985. Proveniente da una famiglia di artisti dediti alla musica, esordisce nel 2002 come cantante nel musical “C’era una volta…Scugnizzi”, di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. L’anno dopo, viene scritturata per il ruolo di Carmen Catalano in “Un posto al sole”, ruolo che interpreta, a periodi alterni, fino alla fine del decennio. Nel 2005, torna in teatro da protagonista, nel musical “Mal’aria”, versione napoletana di “Romeo e Giulietta”.

Nel 2006, appare in produzioni televisive, come “Rosafuria”, “Salvo D’Acquisto”, “Virginia, la monaca di Monza”, “La moglie cinese” e “Un posto al sole d’estate”. Nel 2007, gira il suo primo film per il cinema, “Liberarsi-Figli di una rivoluzione minore”. Nel Novembre successivo, è protagonista dell’episodio del “Commissario Montalbano”, “La vampa d’agosto”.

Nel 2010, recita dapprima nella fiction di Christian Duguay, “Sant’Agostino” e, in seguito, assume la parte dell’agente scelto Barbara Castello, nella seconda stagione di “Ho sposato uno sbirro”. Per la stessa rete, nel 2011, è tra i protagonisti della prima stagione della serie tv “Che Dio ci aiuti”, dove interpreta Giulia Sabatini. L’anno seguente recita nel ruolo di Anita Cescon nella terza stagione di “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti”. Nel 2013, è coprotagonista della pellicola “Song’e Napule”, dei Manetti Bros., accanto a Giampaolo Morelli; sempre con lo stesso cast, negli anni successivi, partecipa come personaggio ricorrente alla serie TV “L’ispettore Coliandro”. Ancora nel 2013, nei panni di Rosetta, è protagonista, al fianco di Enrico Brignano, della nuova edizione della commedia teatrale “Rugantino”, mentre al cinema presta la voce ad Anna nel film d’animazione Disney “Frozen – Il regno di ghiaccio”, cantando alcune canzoni della colonna sonora del lungometraggio in coppia con Serena Autieri.

Nel 2014, partecipa come concorrente alla trasmissione di Rai 1 “Tale e quale show”, vincendo la quarta edizione, nonché la terza dello spin-off “Il torneo”. Nello stesso anno, torna a prestare la voce al personaggio Disney di Anna nell’edizione italiana della serie televisiva “C’era una volta”.

Nel 2015, entra nel cast della fiction “Squadra mobile”, spin-off di “Distretto di Polizia”, e doppia ancora una volta la principessa Anna nel cortometraggio “Frozen Fever”, sequel del film originale, distribuito nelle sale cinematografiche insieme a “Cenerentola”. Presta, inoltre, la voce proprio al personaggio di Cenerentola nel musical “Into the Woods”, diretto da Rob Marshall.

Nel 2017, torna a lavorare con i Manetti Bros e Morelli per il film “Ammore e malavita”. Nello stesso anno,a settembre, sostituisce Caterina Balivo alla conduzione di “Detto fatto” su Raidue. Il mese seguente, conduce, su Raiuno, “Celebration” con Neri Marcorè. Nel 2018, conduce “Da qui a un anno” su Realtime. E’ fidanzata con l’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di “Un posto al sole”, dal quale ha avuto il figlio Diego.

