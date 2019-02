Il Signore degli Anelli: la serie Amazon si girerà in Scozia

Secondo il noto Tabloid scozzese Daily Record, la serie Amazon dedicata a “Il Signore degli Anelli” il capolavoro letterario del Professor J.R.R Tolkien verrà girato in Scozia, in particolar modo nelle zone della città Portree ,dell’Isola di Skye, il Dunskey Castle e i villaggi di Portpatrick e Scourie . Inoltre lo staff della serie ha visitato delle località nei dintorni di Callander e il Balloch Castle, parco situato nei pressi del Loch (lago in scozzese) Lomond. E’ logico aspettarsi che queste ambientazioni faranno da sfondo in particolar modo per quanto riguarda le ambientazioni di Rohan (il regno dei signori dei cavalli), di Gondor (il regno dei numeroeani in esilio) e della Contea, patria dei simpatici Hobbit.

La serie,con uno stratosferico budget di 200 milioni di dollari vedrà la luce a metà 2021 e seguirà le gesta del futuro Re Elessar I di Gondor , conosciuto ai più come Aragorn,anni prima rispetto agli eventi che ci vennero raccontati nelle trilogie dell’ Hobbit e del Signore degli Anelli dirette dal celebre regista Peter Jackson. La serie di Amazon Studio avrà il supporto e il consenso di prestigiose associazioni dedite allo studio e alla comprensione dei lavori del grande maestro scomparso, tra queste possiamo trovare la rinomata Tolkien Estate and Trust.