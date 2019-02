Io sono Mia: il film tv su Mia Martini con protagonista Serena Rossi

“Io sono Mia”, è il film tv dedicato alla vita di Mia Martini, interpretato da Serena Rossi, in onda questa sera, alle 21:25 su Raiuno.

La trama del film

Il film inizia nel 1989, quando Mia Martini, dopo anni di ritiro dalle scene, decide di partecipare al Festival di Sanremo, con un brano scritto anni prima, ma mai pubblicato, “Almeno tu nell’universo”. Poche ore prima della sua esibizione, Mia incontra Sandra, giornalista che vorrebbe intervistare Ray Charles e che considera la cantante un ripiego.

Attraverso l’intervista, Mia ripercorre la sua vita e la sua carriera: gli inizi difficili da bohémienne, il difficile rapporto con il padre Giuseppe, la contrastata storia d’amore con il fotografo Andrea e le voci che l’hanno marchiata come iettatrice, per arrivare al 1989, anno di partecipazione al Festival.

Nel cast del film, oltre a Serena Rossi, troviamo anche Lucia Mascino (Sandra), Maurizio Lastrico (Andrea), Dajana Roncione (Loredana Bertè), Antonio Gerardi, Alberigo Crocetta, (produttore discografico che lavora al primo album della Martini), Nina Torresi (Alba), Gioia Spaziani (Salvina), Corrado Invernizzi (Charles Aznavour) ed Edoardo Pesce (Franco Califano).

Durante la conferenza stampa di presentazione del film, Serena Rossi, parlando della sua interpretazione di Mimi’, ha dichiarato:

“Mi ha lasciato un esempio di dignità e integrità, lei non si è mai piegata a compromessi. Mi porto dentro un grande esempio di donna in generale“.

Loredana Bertè, sorella dell’artista, ha speso parole di elogio per l’interpretazione di Serena:

“Beh, è stato un po’ doloroso, ma Serena mi ha anche scaldato il cuore con la sua anima. È stato un colpo al cuore quando ho visto Serena nei panni di Mimì. Ha studiato molto, come si muoveva, i suoi scatti, la sua malinconia e il dolore che provava dentro ma che non dimostrava spesso. Lei è stata impressionante come in certe scene mi è sembrata lei e mi è arrivata dritta al cuore. Si è vista l’anima di Mimì, non so come abbia fatto senza il suo vissuto. Dandomi questa emozione che mi ha preso al cuore sin dalla prima scena… devo ringraziare anche il regista”

Appuntamento a questa sera, alle 21:25 su Raiuno, con “Io sono Mia”.

Maria Rita Gagliardi

