Nuoto nel dramma, atleta simbolo delle prossime olimpiadi ha la leucemia. Ma lei: “Posso batterla”

Drammatico annuncio da parte di Rikako Ikee: la stella del nuoto giapponese e atleta simbolo delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 ha confidato di avere la leucemia.

Il 2019 di Rikako Ikee cominciava con i migliori auspici: dopo aver dominato i campionati Juniores nel 2017, infatti, la 19enne campionessa di nuoto aveva letteralmente conquistato la scena ai giochi asiatici del 2018 conquistando ben 6 medaglie d’oro e oscurando la stella della favoritissima coreana Sun Yang. Quest’anno, dunque, doveva essere quello dedicato alla preparazione per le Olimpiadi che si terranno a Tokyo nel 2020 e che la vedevano come atleta simbolo della formazione di casa.

Al momento però la preparazione è stata interrotta forzatamente, Rikako, infatti, si è sentita male durante gli allenamenti in Australia ed è tornata di corsa in Giappone. Purtroppo le analisi effettuate hanno confermato che si trattava di qualcosa di grave che la stessa reginetta della vasca ha voluto comunicare attraverso il proprio profilo Instagram: “Mi sono sentita male e sono tornata in tutta fretta dall’Australia: dopo gli esami mi è stata diagnosticata la leucemia. Non riesco ancora a crederci e sono sconvolta”.

Mondo del nuoto sconvolto, Rikako Ikee sulla leucemia: “Posso batterla”

Una simile notizia avrebbe fatto crollare il mondo addosso a chiunque, ma la nuotatrice non vuole rinunciare a combattere prima del tempo e spiega di avere tutte le intenzioni di tornare più forte di prima: “Se curata correttamente, può essere sconfitta”, dice infatti Rikako che poi aggiunge: “Mi dedicherò alle cure e mi sforzerò di mostrare una Rikako Ikee ancora più forte”. Sulla forza di volontà di questa giovanissima campionessa c’erano pochi dubbi, negli anni passati non ha mai allentato la tensione cercando sempre di migliorarsi e riuscendo a battere costantemente i propri record.