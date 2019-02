Silvio Berlusconi a ruota libera contro Di Maio: così l’ex Primo Ministro ha zittito Barbara D’Urso

Ospitato nel salotto di Pomeriggio 5, Silvio Berlusconi ha messo in difficoltà la conduttrice parlando di Luigi Di Maio

Oggi come 25 anni fa. Silvio Berlusconi è pronto a tornare con grande carica sulla scena politica italiana. Il cavaliere lo ha ribadito più volte: il centro-destra è l’unica alternativa possibile per l’Italia, che in questo momento è guidata da un Governo composto da persone pericolosamente non competenti. Le sue idee in merito l’ex Primo Ministro le ha ribadite oggi nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio 5. Silvio Berlusconi è forte del freschissimo trionfo della sua coalizione alle elezioni regionali dell’Abruzzo ed è pronto ad affrontare le elezioni europee del prossimo Maggio. Con queste parole il leader di FI si è rivolto agli italiani.

Silvio Berlusconi a ruota libera contro Di Maio: “Gli italiani sono diventati pazzi!”

Barbara d’Urso, nel pomeriggio di oggi, ha ospitato ancora una volta nel suo salotto quotidiano l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Un’intervista che doveva toccare i temi politici più attuali e scottanti ed il rinnovato impegno che Berlusconi ha deciso di prendere per sottrarre l’Italia al controllo dell’attuale Governo, composto da persone pericolose per la loro incompetenza, si è trasformata in uno show del leader di FI. Berlusconi ha impegnato non poco la sua ospite. Si potrebbe addirittura dire che, per un certo lasso di tempo, sia stato proprio il cavaliere a mettere sotto torchio la conduttrice– come forse un suo avversario politico qualunque- e non viceversa. Il riferimento che ha fatto scattare tutte le sue ire è quello relativo a Luigi Di Maio: nel sentire il nome del Ministro del Lavoro Berlusconi è scoppiato, arrivando a dire che gli italiani sarebbero diventati pazzi.

Silvio Berlusconi a ruota libera contro Di Maio, le parole pronunciata a Pomeriggio 5

“No, voglio sapere da te cosa ha fatto il Signor Di Maio… Allora diteglielo voi cosa ha fatto il Signor di Maio? Che esami ha superato col 30 e lode? Che lauree ha preso? Dove ha lavorato? E gli diamo in mano l’Italia?? Ma siete tutti pazzi, siete TUTTI PAZZI! Gli italiani sono usciti di testa! Siamo un popolo di matti! Chiaro? Dopo di che c’è un Signore di 82 anni molto saggio, avendo figli e nipoti da proteggere, decide di rimettersi in campo per difendere amici e parenti!”, ha detto Berlusconi quando Barbara ha toccato l’argomento Di Maio. Inutili tutti i tentativi compiuti inizialmente dalla D’Urso con l’intenzione di riportare il discorso su toni più pacati.

Maria Mento