Sub filmano un’insolita creatura marina lunga 30 metri: “Sembra un condom gigante”

Un gruppo di sub è rimasto stupefatto durante un’immersione quando si è trovato di fronte ad un’insolita creatura marina dall’aspetto di un… Condom.

Il giovane sub Ben Laurie ha postato di recente le immagini della sua ultima immersione in compagnia di un amico, per mostrare ai contatti ed al mondo una creatura marina insolita. I due ragazzi stavano esplorando le profondità marine a largo Cape Brett, Nuova Zelanda, alla ricerca della ricciola del Pacifico (nota come Kingfish) quando si sono imbattuti in prima istanza in un’altra coppia di sub e successivamente in qualcosa di decisamente più insolito.

L’amico di Ben, infatti, ha notato una strana creatura marina di forma cilindrica, lunga all’incirca 9 metri e larga almeno 1. Incuriositi da quell’animale, i due si sono avvicinati con la telecamera per inquadrarlo meglio e toccarne la consistenza. A detta di Ben la creatura era molto sottile ed al tatto era soffice, tanto che lo ha paragonato per forma e consistenza ad oggetto di uso comune: “Era del tutto simile ad un grande profilattico. Era lungo dieci metri e largo almeno uno, si muoveva sospinto dalla corrente”.

Insolita creatura marina a largo della Nuova Zelanda, di cosa si tratta?

Vendendo le immagini, in effetti, a primo acchito sembra di trovarsi di fronte a qualche oggetto scaricato nell’oceano piuttosto che ad un animale, ma quando i due sub si avvicinano si capisce che il corpo della creatura marina è avvolto da esseri viventi. In base ad una ricerca fatta sul web abbiamo scoperto che si tratta di una pyrasomida (altrimenti chiamate lucie), ovvero organismi ermafroditi dal corpo trasparente che ospitano e formano colonie plantoniche e batteri luminescenti. Solitamente irradiano una luce sull’azzurro o sul verde, ma in presenza di altri animali o dopo un contatto possono variare colore (rosso, verde).