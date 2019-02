Video a luci rosse online, Martina Dell’Ombra costretta ad intervenire: “Non sono io”

Su un sito porno è apparso un video hard in cui si indica che la protagonista è Martina Dell’Ombra. L’attrice comica è dovuta intervenire per chiarire che non era lei.

Di recente la conturbante Scarlett Johanson ha denunciato di essere vittima di un fenomeno conosciuto come Deepfake: si tratta di video hard in cui il volto di una persona famosa viene aggiunto digitalmente sopra il corpo di un’attrice porno all’interno di un video a luci rosse. L’attrice americana ha spiegato al ‘Washington Post’ di non avere idea di come fermare questi video (a quanto pare numerosi e in continua uscita) ed ha avvisato altre attrici e donne dello spettacolo che potrebbe capitare anche a loro.

Il caso del video a luci rosse fake di Martina Dell’Ombra

Qualcosa di molto simile è capitato ad un’attrice comica italiana. Di recente è apparso su un sito porno un video che nel titolo fa riferimento esplicito a Martina Dell’Ombra ed eventuali pratiche sessuali orali da essa compiute. Si tratta di un video professionale, in cui la protagonista è un’attrice che somiglia vagamente a Martina, dedita a dare lezioni di fellatio.

Data la popolarità raggiunta dal video, Martina si è vista costretta ad intervenire sul proprio profilo Facebook per chiarire una volta per tutte che quella nel video non è lei: “Sapevo che sarebbe arrivato questo giorno ed alla fine è arrivato: sta girando, su un noto sito di porno online, un video che mi vedrebbe ipoteticamente protagonista. Signori: no, la protagonista del suddetto video non sono io”, scrive Martina che poi si prodiga in un consiglio per l’imitatrice: “E, alla gentile signorina che si prodiga nell’imitarmi, vorrei dire solo questo: grazie per la considerazione, ma ne devi ancora mangiare di cereali sottomarca”.

Nel concludere la vittima di furto d’identità spiega ai suoi fan e a chi la segue che gli unici contenuti video che la riguardano usciranno solo sui suoi canali social e non saranno mai porno perché: “Io mi occupo di oscenità, ma di quella vera: la politica”.