Belen Rodriguez sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino: “Sono in un momento particolare della mia vita”

Belen Rodriguez parla del presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino a “Repubblica”.

Da quando il settimanale “Chi” ha pubblicato la copertina che ritrae Belen Rodriguez e Stefano De Martino in atteggiamenti intimi (ve ne abbiamo parlato qui), l’opinione pubblica si interroga sul ritorno di fiamma della coppia. Attraverso “Repubblica”, Belen, che qualche giorno fa, come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, ha pubblicato una storia su Instagram che lascerebbe presagire la reunion con l’ex marito, parla della sua vita sentimentale e non solo.

Parlando di Stefano, la showgirl argentina dichiara che:

“Sono in un momento particolare della mia vita”.

Belen Rodriguez: “Santiago è al centro della mia vita”

Di sicuro, al centro della vita di Belen c’è il suo Santiago, il figlio avuto proprio da De Martino:

“Le priorità cambiano quando diventi madre, oggi mio figlio Santiago viene prima di tutto”.

Parlando della sfera lavorativa, Belen, come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, sarà nella giuria di “Sanremo Young”, il programma che partirà su Raiuno, venerdi’, condotto da Antonella Clerici. La showgirl si dice entusiasta di vivere questa nuova avventura professionale:

“Per me il Festival ha rappresentato una tappa importantissima”. “Da tanti anni lavoro esclusivamente per Mediaset, però il Festival è il programma a cui sono più affezionata. Quando mi hanno proposto questo show non ho avuto dubbi”.

Maria Rita Gagliardi

