Brucia la casa, bimbo di cinque anni muore nell’incendio. Salvi i fratelli che si son gettati dalla finestra

Tragedia a Pordenone, brucia la casa e muore bambino

Tragedia in provincia di Pordenone. Un bimbo di cinque anni è morto in un drammatico incendio avvenuto nella casa di famiglia. I suoi due fratelli, due gemelli di 27 anni, sono riusciti a salvarsi gettandosi dalla finestra. La tragedia è avvenuta a Pinzano sul Tagliamento, dove viveva una famiglia originaria del Burkina Faso. Questa notte nella casa è scoppiato un incendio mentre tutti stavano dormendo.

Quando l’incendio è scoppiato, i due fratelli della vittima, di 27 anni, sono riusciti a fuggire in tempo: uno di loro è rimasto intossicato, l’altro si è lanciato dalla finestra del primo piano riportando alcune fratture, ma scampando all’incendio.

Il bimbo di 5 anni è morto intossicato

Sfortunatamente, i due non sapevano che in quel momento nella casa si trovava anche un bambino. Poco dopo lo scoppio dell’incendio è arrivata sul posto una donna, anche lei della famiglia, sostenendo che dentro la casa ci fosse un bambino, suo figlio. Un vigile del fuoco è entrato coraggiosamente nella casa – ormai completamente in fiamme – rischiando la vita per recuperare il piccolo.

Purtroppo quando lo ha trovato sotto il letto, dove il bimbo si era rifugiato, e lo ha portato fuori, ha capito che ogni soccorso era inutile. Il piccolo era deceduto ed ogni tentativo di rianimazione è servito a nulla. A causarne il decesso l’inalazione del fumo e le fiamme. Ancora ignote le cause dell’incendio, ma si propende per la tragedia accidentale.

La famiglia di origine burkinabè era molto conosciuta a Pinzano, dove vive da diversi anni, completamente integrata nel contesto della società. I due gemelli che sono scampati all’incendio lavoravano per turni di notte: uno si sarebbe alzato da lì a poco, l’altro era appena tornato a casa.