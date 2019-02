Cesena, ESCLUSIVO Pres. Patrignani: “Grande avventura, che sfida stasera col Forlì!”

Abbiamo intervistato il presidente del club romagnolo

Dopo diverse vicissitudini societarie che l’hanno costretto alla Serie D, dallo scorso agosto il Cesena è ripartito da una cordata con a capo il Presidente Corrado Augusto Patrignani.

Lo abbiamo intervistato in ESCLUSIVA per farci raccontare meglio la situazione del club e il campionato fin qui disputato nel girone F della Serie D…

Intervista al Presidente del Cesena Corrado Patrignani

“Ho trovato una situazione molto difficile ma con grande entusiasmo e amore per la mia terra e questi colori ho deciso di iniziare questa nuova avventura. Il Cesena come il modello Parma? Magari, c’è da vincere prima un campionato di Serie D che non è per niente facile. Solo il tempo dirà se saremo stati in grado di compiere la stessa grande scalata. Non posso che parlar bene di mister Angelini che ha fatto un lavoro straordinario, siamo primi in classifica e mostrato le nostre qualità. Stasera alle 20.30 ci sarà la sfida derby col Forlì, mi auguro che sia una bella serata di sport ma in campo dobbiamo assolutamente vincere per avvicinarci sempre più all’obiettivo finale”.

Simone Ciloni