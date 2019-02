Forza Nuova, striscioni contro l’associazione che si occupa di migranti: “La pacchia è finita”

Forza Nuova se la prende con l’associazione che aiuta i migranti.

E’ accaduto a Torino, dove nella notte sono comparsi alcuni striscioni davanti alla sede dell’associazione “Il pulmino verde”. A realizzarli sono stati proprio alcuni militanti del partito di estrema destra, che ha poi rivendicato l’azione sul proprio profilo Facebook.

Sull’ingresso del Comitato Fergat della Circoscrizione 3, in via Millio, dove stasera l’associazione che si occupa di migranti ha in programma un evento di autofinanziamento e di presentazione delle proprie attività, sono comparse scritte come “La pacchia è finita” (slogan spesso utilizzato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini) e “Pulmino verde, occhio a non sbandare”.

L’associazione è nata tre anni fa per sensibilizzare

Sul proprio profilo social, Forza Nuova sottolinea che “l’associazione andrebbe chiusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per collaborazione in attività criminale”.

L’associazione “Il pulmino verde” è nata nel 2016, con l’obiettivo di svolgere un’attività di sensibilizzazione in materia di migrazione, grazie anche all’esperienza accumulata da alcuni volontari nel campo profughi di Idomeni.

Sull’episodio è intervenuta la segretaria dei Giovani democratici del Piemonte e consigliera della 3, Ludovica Cioria, che ha posto l’accento sull’ormai imperante clima di intolleranza. “La situazione sta diventando veramente preoccupante – afferma la Cioria – Solidarietà all’associazione Il Pulmino Verde. Fra chi integra e chi minaccia, non ho alcun dubbio su quale sia la parte in cui mi riconosco”.