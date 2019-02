Il pubblico in studio non applaude, Di Battista si arrabbia: “Non avete le mani?”

Il pubblico è debosciato, Di Battista si inalbera

Di Battista stizzito perché il pubblico non ha applaudito. L’esponente politico dei Cinque Stelle Alessandro Di Battista è entrato ieri negli studi di La7 dopo l’intervento di Enrico Letta, ed ha fatto un discorso sulla considerazione del PIL all’interno dell’economia nazionale.

Di Battista ha negato che il PIL, preso da solo, possa indicare effettivamente il benessere della popolazione. In effetti, dice Di Battista, “ragionare solo in base al Pil non sempre funziona, ci sono altre statiche alternative a quelle della Commissione Ue che sostengono come l’80% della ricchezza è in mano all’1% della popolazione”.

Di Battista: “Non vi hanno dato le mani?”

Di Battista, dopo l’intervento al programma di Giovanni Floris a DiMartedì, si aspettava probabilmente una reazione da parte del pubblico, che invece è rimasto quasi addormentato con qualche poco convinto battito delle mani, cosa che ha innervosito il grillino.

Il pubblico è rimasto abbastanza gelido con un applauso appena accennato. Data la situazione, Di Battista ha chiesto loro un po’ di partecipazione. “Che fate questa sera?” chiede con sarcasmo il grillino al pubblico in sala. “Non ve le hanno date queste (facendo riferimento alle mani)?”. “Oggi non applaudite… nessuno?” conclude sarcastico Di Battista al pubblico debosciato.