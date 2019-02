Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez sul bacio con Soleil Sorge: “Mi piace, ma non voglio etichette sul nostro legame”

A “L’Isola dei Famosi 9”, Jeremias Rodriguez ammette di provare un’attrazione per Soleil Sorge, anche se non vuole che il loro rapporto venga etichettato come “storia d’amore”.

Come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, neo naufraghi de “L’Isola dei Famosi 9”, c’è del tenero.

A darne notizia sono stati prima gli altri compagni di avventura dei due in Honduras, che si sono immediatamente accorti del loro avvicinamento, poi Alessia Marcuzzi che, durante la puntata di ieri de “Le Iene”, aveva parlato di un filmato che ritraeva il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ed ex fidanzata di Luca Onestini, intenti a darsi un bacio. In effetti, il bacio c’è stato davvero, questa notte, ed è stato mostrato nel daytime di oggi pomeriggio del reality show.

Nella puntata serale di oggi dell’Isola, Alessia ha convocato Jeremias in privato, per parlare con lui della storia che sta nascendo con Soleil. Jeremias ha raccontato che aveva contattato Soleil sui social un mese fa, prima che partecipassero all’Isola e, casualità, si sono ritrovati insieme a partecipare al programma:

“Abbiamo fatto il viaggio insieme. Un mese fa circa, senza sapere niente, le avevo scritto e ci siamo ritrovati qua, è stata una casualità”.

Jeremias Rodriguez: “Soleil mi piace, ma non voglio etichette”

L’argentino ha ammesso di provare per Soleil un’attrazione, ma di non voler dare etichette al loro rapporto. Insomma, è ancora presto per parlare d’amore:

“Sono uno che non si tiene le cose dentro e le ho fatto capire subito che mi piace. Sono venuto qui a divertirmi, non voglio mettere etichette, ma ho trovato una persona che mi piaceva già fuori e mi sta piacendo”.

Prima della fine dell’Isola, Jeremias e Soleil diventeranno una coppia? Per scoprirlo, non ci resta che continuare a seguire il programma!

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie.it anche su Instagram