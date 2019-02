Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi rivela: “Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono baciati”

A “Le Iene”, Alessia Marcuzzi rivela che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono baciati.

A “L’Isola dei Famosi 9” è già tempo di flirt. Dopo quella presunta formata da Sarah Altobello e Yuri Rambaldi (anche se i due hanno ufficialmente dichiarato di essere legati solo da una bella amicizia) un’altra coppia si sarebbe formata in Honduras. Sembra che tra Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Soleil Sorge, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ed ex fidanzata di Luca Onestini, sarebbe scoccata la scintilla dell’amore.

La rivelazione di Alessia Marcuzzi

I primi a notare un certo avvicinamento tra i due, concorrenti del reality show da domenica scorsa e che potrebbero avere un flirt già prima dello sbarco in Honduras, sono stati gli altri naufraghi che, con loro, stanno vivendo l’esperienza dell’Isola. Ma non è tutto perchè, secondo quanto rivelato da Alessia Marcuzzi nella puntata di ieri de “Le Iene”, i due, sull’isola, si sarebbero scambiati un bacio, del quale si parlerà nella puntata di questa sera all’Isola, mediante la visione di un filmato che vede i due scambiarsi effusioni.

Che tra Jeremias e Soleil sia veramente amore? I due, del resto, risultano essere entrambi single. Se Jeremias, in questi ultimi mesi, non è stato ufficialmente visto in atteggiamenti intimi con nessuna ragazza, Soleil è reduce dalla storia d’amore, durata quasi un anno, con l’ex tronista Marco Cartasegna.

Appuntamento a questa sera, alle 21:25 su Canale 5, per scoprire, attraverso le loro dichiarazioni, se Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono ufficialmente una coppia.

