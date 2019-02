Mahmood: “Non sento mio padre da tempo e non si è fatto ancora vivo” e sull’amore…

Mahmood si racconta al settimanale “Chi”, parlando del rapporto con il padre e della sua situazione sentimentale.

Da quando ha vinto il 69simo “Festival di Sanremo” con “Soldi”, Mahmood è protagonista di diverse interviste, attraverso le quale ha modo di raccontarsi e farsi conoscere dal grande pubblico che sta iniziando ad apprezzare la sua musica. Dopo quella rilasciata a “Repubblica” (ve ne abbiamo parlato qui), il giovane cantante è protagonista di una nuova intervista, rilasciata al settimanale “Chi”.

Parlando della sua vita sentimentale, il cantante ha rivelato di essere fidanzato, anche se non ha svelato l’identità della sua dolce metà:

“Sì, sono fidanzato. Ma non aggiungo altro. Dediche d’amore? Quelle si fanno in privato”.

Il giovane artista, che come vi abbiamo raccontato attraverso questo post rappresenterà l’Italia al prossimo “Eurovision Song Contest”, ha parlato del rapporto con il padre egiziano, al quale ha dedicato “Soldi”, ma anche il brano “Gioventù bruciata”:

“I rapporti con mio padre sono fermi da tempo immemorabile. Non si è fatto vivo ancora. Ma se non dovesse succedere, non fa nulla. E poi, oggi con lui parlerei di musica. Stop”

Mahmood: “Non sono offeso con Ultimo”

Mahmood ha difeso anche Ultimo che, dopo Sanremo, è stato travolto dalle critiche per non avere accettato il secondo posto al Festival:

“Il nervosismo gioca brutti scherzi. Siamo giovani, capita. Secondo lei mi offendo se mi chiamano “ragazzo”? Ne ho sentite di peggio”.

Infine, Mahmood ha speso belle parole anche per Il Volo, terzi classificati al Festival con il brano “Musica che resta” che hanno lamentato di avere ricevuto delle offese dai giornalisti, durante la kermesse:

“Mi dispiace da morire: non se lo meritano. Né loro, né nessun altro artista. Poi scattano meccanismi di nervosismo e non va bene. Grande dispiacere, grande rammarico. Lo stesso discorso vale per Ultimo”.

Maria Rita Gagliardi

