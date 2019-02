Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 Febbraio 2019: Cancro insoddisfatto, orizzonte più limpido per i Pesci

Domandi è San Valentino. Scopriamo come si stanno preparando i 12 segni dello zodiaco con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox in onda ogni giorno su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Mercoledì e giovedì sono giornate in cui sentirai una forte agitazione addosso. Il tuo non è un segno che tiene le cose dentro e da una parte questo è anche un bene perché chi sta con te sa benissimo cosa pensi, come la pensi, con chi ha a che fare. Il rischio, però, è di scoprire troppo le tue carte. In questo momento, a furia di dire la verità oppure di scoprire qualche altarino, si può rimanere senza parole. Allora, siccome abbiamo una situazione astrologica che è un po’ particolare anche per i sentimenti, se vedi che le cose vanno un po’ a rilento, se non ottieni una risposta, non ti arrabbiare: aspetta. Febbraio deve essere considerato come un mese di transizione per arrivare poi ad un Marzo che darà- dal punto di vista sentimentale- maggiori certezze. Forse sei troppo impegnato per un progetto che partirà dalla primavera;

Toro. Il Toro non deve dimenticare che Urano sarà nel segno. Urano è il grande pianeta che porta evoluzioni. A questo punto, più che cambiare vita si può cambiare stile di vita o puoi pensarla in maniera diversa. Dall’anno scorso sono in atto delle rivoluzioni molto particolari. Chi ha un’attività in proprio può averla venduta, altri magari hanno iniziato un nuovo progetto. Chi lavora come dipendente si propone di fare delle richieste. Muovetevi, muovetevi adesso. Io vi ho sempre detto: se l’astrologia ha un senso è proprio perché ti dice quando e come muoverti, e allora io direi “quando” subito. Come? Mostrando quello che sai fare. Questo è quello che ti prefiggi. Quando Urano tocca un segno toglie alcune false certezze e aggiunge importanti cambiamenti;

Gemelli. Per i Gemelli, visto il nervosismo che affligge e già da Gennaio ha creato anche delle difficoltà a livello fisico, l’unica cosa che può placare l’animo è divertirsi e non pensare. La strategia che il Gemelli attua di tanto in tanto. Quando ci sono troppe tensioni tu cerchi di fare una cosa che divaghi, da andare al cinema al leggere un libro, dal parlare con delle persone che hanno il potere di farti divertire a semplicemente organizzare qualcosa di piacevole come un viaggio. Ecco, questi sono espedienti per andare oltre. Chi ha un’attività subordinata deve stare attento a non rovinare tutta la situazione per un bisticcio. Insomma, un po’ di prudenza nelle relazioni e sempre con i soldi;

Cancro. Incontri agitati in amore ma se il tuo cuore è sicuro, cioè se hai una bella storia e ci conti, allora il problema potrebbe essere non tanto nel rapporto quanto nell’intensità di questo legame, perché un legame è intenso quando? Quando noi abbiamo tempo da dedicargli e allora i Cancro innamorati non hanno tempo da dedicare all’amore o vorrebbero stare di più in casa, accanto al marito, alla moglie, ad un figlio. Dipende. E altri invece sono veramente un po’ agitati perché ci sono delle dispute. Insomma, in un caso e nell’altro devo dire che i Cancro restano insoddisfatti da questo punto di vista. Forse un amore non si può dichiarare?

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone non credo di sbagliarmi se dico che da Dicembre abbia veramente in atto una grande evoluzione e chi è già tornato protagonista lo sa. L’importante non è vincere ma partecipare, si dice. L’anno scorso eri molto giù: adesso sei un po’ più forte. Se in amore e nelle relazioni ci sono stati problemi, in queste 48 ore hai ancora buone stelle per farti valere, e proprio in amore potresti sorprendere tutti perché se sei di quelli che dicono “No, non mi innamorerò mai”, “No, non voglio sposarmi, non voglio convivere”, prima di fare delle affermazioni del genere ripensaci perché entro l’estate potresti cambiare idea;

Vergine. Per la Vergine si sta per avvicinare un San Valentino molto particolare, io spero che di grande amore, di grande amicizia, di grande rapporto. Fate un piccolo sforzo se vivete da troppo tempo chiusi in casa, se avete chiuso i ponto con la realtà. Spero di riferirmi a pochissime persone della Vergine deluse, che magari sono troppo anche autocritiche. Preparati a vivere un San Valentino che può essere davvero positivo purchè non si facciano vivi dei ricordi che potrebbero, in qualche modo, incupire;

Bilancia. La Bilancia vive giornate interessanti e non vede l’ora che arrivi la primavera inoltrata per fare delle cose in più perché chi è agitato per vari motivi non vuole stare solo, chi vuole cambiare nel lavoro ora non può ma lo farà. Insomma, hai una serie di programmi in mente che non sono attuabili ma che saranno certamente più gestibili nei prossimi mesi. Sabato e domenica saranno giornate invece da evitare per le discussioni;

Scorpione. Lo Scorpione non dovrebbe trascorrere un San Valentino nella norma. Non abbiamo stelle negative ma neanche particolarmente clamorose. Si può organizzare qualcosa di bello, tra l’altro sabato e domenica saranno due giornate interessanti per quelli che vogliono ricostruire un amore, stare meglio con la persona amata: insomma, sentimenti veri. Su questo devi puntare e non è escluso che dopo una separazione tu abbia già una bella storia e quindi capisco che a volte cambiare, avere dei rapporti nuovi possa, soprattutto per una persona sensibile come te, procurare dello stress ma è anche vero che il divertimento sta proprio nella ricerca. La vita è una costante ricerca. Se vogliamo sempre fare le solite cose sbagliamo;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un po’ di confusione nel suo animo e se questa confusione riguarda l’amore allora attenzione. Gli uomini del segno sono più attenti alle avventure ma alla fine, invece, attenzione alle emozioni fugaci, soprattutto a dichiarare eterno amore quando non è vero. Le donne sono diciamo più costanti, anche più responsabili da questo punto di vista. In questo momento ti senti forte e al tempo stesso dispersivo perché ci sono tante buone idee ma non puoi metterle in pratica, oppure hai a che fare con delle persone in famiglia che costantemente richiedono il tuo aiuto;

Capricorno. Il Capricorno sta cercando sicurezza e stabilità. Cerca sicurezza e stabilità da quando nasce, però in questo periodo ancora di più perché Saturno nel segno impone rigore e Urano splendido da Marzo dirà “Capricorno, dai, fai quello che ti viene in mente”. Con un minimo di logica, un minimo di razionalità, perché puoi andare lontano. Se hai in mente un progetto fallo partire entro l’estate. Anche per l’amore sono carte vincenti;

Acquario. L’Acquario è un segno anticonvenzionale e anticonformista. Attenzione a questa deflagrazione che in qualche modo provocherà Urano da Marzo e che già si sente. L’Acquario è più polemico, vuole mandare tutti a quel paese. Ricordo che l’Acquario è governato da Saturno quindi apparentemente sembra un folle, la realtà è che le cose che dice sono concrete, quindi è un folle serio. Quando un Acquario si lamenta può sbagliare nel modo in cui espone le sue perplessità, però dice delle cose vere. Dice delle cose reali perché poi l’Acquario è un segno che da questo punto di vista è equo, non farebbe mai del male a una persona. Chi ha vissuto un problema in famiglia ne uscirà gradualmente;

Pesci. Soprattutto se la tua è un’attività frenetica è difficile trovare il tempo per amare, ma tra 24 ore è San Valentino e io spero che questo sia un giorno da dedicare ai sentimenti. E se proprio non puoi sfrutta le giornate di sabato e domenica che porteranno belle novità in amore. Dovresti sentirti un po’ meglio e anche se ci sono ancora afflizioni legate al passato si può recuperare positività. Cerca un orizzonte più sereno, più limpido: le stelle lo offriranno;

Maria Mento