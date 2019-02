Ritrovato il corpo di Aurora Langiannella: l’anziana era scomparsa a Modena a Dicembre

Il corpo dell’anziana signora 76enne, scomparsa a Dicembre a Modena, è stato trovato nei pressi della ferrovia

La vicenda che ha visto protagonista suo malgrado la signora Aurora Langiannella ha avuto, purtroppo, un tragico epilogo. La donna, un’anziani di 76 anni, era scomparsa a dicembre. Residente a Modena (Emilia Romagna), si erano perse le sue tracce ormai da poco più di due mesi. Oggi il drammatico epilogo con la scoperta del suo corpo privo di vita. È ancora mistero su quanto successo alla donna dal momento della sua scomparsa in poi, ma pare che sia da escludere la morte violenta. La notizia del ritrovamento è stata data da Il Resto del Carlino.

Ritrovato il corpo di Aurora Langiannella, la donna scomparsa a Dicembre in un centro commerciale di Modena

È durato più di due mesi il mistero sul destino toccato di Aurora Langiannella, l’anziana di 76 scomparsa a Modena lo scorso 9 Dicembre 2018. La donna, quel giorno, era stata a fare la spesa con il marito presso il centro commerciale chiamato “I Portali”. Poco dopo, la sparizione della signora: si sono perse le sue tracce nel parcheggio dello stesso centro commerciale. Si sono subito attivate le ricerche e molti appelli sono stati anche lanciati dalla conduttrice e giornalista Federica Sciarelli nel corso delle puntate di “Chi l’ha visto?”.

Ritrovato il corpo di Aurora Langiannella, forse l’anziana è morta a causa del freddo

Il corpo privo di vita di Aurora Langiannello è stato rinvenuto oggi in Via Paolucci– vicino alla linea ferroviaria- da un tecnico di Rete Ferroviaria Italiana. Sul luogo sono giunti i Carabinieri. Quello che può essere successo all’anziana signora di 76 anni non è ancora chiaro. Si pensa che probabilmente la donna possa aver messo il piede in fallo o possa aver inciampato contro qualcosa finendo a terra e perdendo i sensi. A quel punto, l’anziana signora modenese potrebbe essere morta a causa del freddo. Gli investigatori hanno già escluso la possibilità di un omicidio.

Maria Mento