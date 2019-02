Sanremo 2019, ESCLUSIVA Briga: “Il brano con Patty Pravo è un omaggio all’esistenza”

Abbiamo intervistato Briga, uno dei concorrenti di Sanremo 2019

Oggi è un piacere avere ospite qui con noi in redazione uno degli artisti che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo; ci riferiamo a Briga (vero nome Mattia Bellegrandi), che in ESCLUSIVA ha parlato di questa importante esperienza e della sua partecipazione con la grande Patty Pravo.

Ciao Briga e grazie della disponibilità. Ti sei presentato al Festival di Sanremo con Patty Pravo con la canzone ‘Un po’ come la vita’: ci puoi descrivere il brano in una frase?

Il brano “Un po’ come la vita” è un omaggio all’esistenza e un abbraccio a tutto ciò che essa ci mette davanti agli occhi, nella ricerca di quello scatto mentale che ci consente di accogliere piuttosto che respingere, di accudire piuttosto che trascurare. Tutto ciò che costruiamo, che accumuliamo e che compriamo un giorno sarà destinato a passare nelle mani di altri e a non essere più con noi. E in quest’altalena di ironie, scivoli, decolli e atterraggi, la nostra bravura sta nel prendere tutto e non lasciare nulla al caso. Gioie e dolori compresi. Un po’ com’è la vita. Per me è un onore e allo stesso tempo un premio poter collaborare ed essere accostato ad una leggenda come Patty Pravo, ultima vera diva del panorama musicale italiano.

Intervista ESCLUSIVA con Briga

Svelaci come è nata questa intrigante featuring tra voi due…

Patty mi ha individuato come il candidato giusto per condividere questo brano per via della mia duttilità artistica. Quando mi è arrivato il brano, l’ho ascoltato un paio di volte e mi sono catapultato in studio per rielaborarlo con l’intenzione di riscrivere delle parti. Poi è venuto fuori quello che abbiamo presentato al Festival…

Simone Ciloni