Tradito dalla fidanzata col migliore amico da 20 anni, organizza una festa a sorpresa per umiliarli

Scopre che la fidanzata lo tradisce con il suo migliore amico. Deciso a vendicarsi organizza una festa per umiliarli in pubblico.

Un uomo venezuelano ha scoperto che la compagna lo tradiva con il migliore amico e poco dopo ha deciso di organizzare una festa con il numero maggiore possibile di invitati. La sera stessa la casa era piena di persone e l’ospite si è prodigato ad accoglierli prendendo in mano il microfono per spiegare a tutti il motivo di quella celebrazione estemporanea.

Nessuno, nemmeno i diretti interessati, si sarebbero immaginati quello che è successo dopo. L’uomo infatti ha cominciato il suo discorso dicendo: “Oggi ho scoperto qualcosa che temevo con il cuore e con la mente da diverso tempo”, quindi si rivolge all’amico: “Alberto, ti conosco da 20 anni è sei il mio più caro amico, ma corteggiare la mia fidanzata è una mossa da codardo”.

Tradito dalla fidanzata con il miglior amico da 20 anni: “Grazie per l’ipocrisia”

Dopo aver letto i messaggi che si sono scambiati i due amanti alle sue spalle davanti ad una folla di testimoni colta di sorpresa, l’uomo racconta: “Daliana sta cercando un appartamento da 40.000 dollari, le ho chiesto dove avrebbe trovato tale somma. Lo so dove la troverà, so chi le darà l’appartamento da 40.000 dollari che tu le stai regalando”.

Concludendo l’invettiva contro i traditori con una calma fuori dal comune, l’uomo tradito si rivolge nuovamente all’amico: “Ti ringrazio dal profondo del mio cuore per l’amore e l’amicizia che mi hai mostrato in questi 20 anni, e certo anche per l’ipocrisia che hai condiviso con me negli ultimi 2”, quindi ha gettato il microfono a terra e se n’è andato. La scena è stata filmata da uno degli invitati e postata su internet, diventando virale in pochissime ore.