Ultimo: “I tuoi particolari è dedicata alla mia ex fidanzata Federica”

Ultimo si racconta a ruota libera al settimanale “Chi”.

Le polemiche su di lui, dopo il secondo posto al 69simo “Festival di Sanremo” con il brano “I tuoi particolari” non accennano a placarsi (ve ne abbiamo parlato qui), intanto, Ultimo si racconta al settimanale “Chi”.

Il giovane cantante, che allo scorso Festival ha guadagnato la vittoria nelle “Nuove Proposte” con il brano “Il ballo delle incertezze”, ha rivelato che la canzone portata a Sanremo è dedicata a Federica, la ex fidanzata con la quale si è lasciato da poco:

“Come ha preso questa canzone la mia ex? Penso che abbia avuto effetto, che sarà stata apprezzata. Ho scritto quello che mi mancava di un rapporto che è finito”.

Per quanto concerne il suo futuro sentimentale, Ultimo è convinto che difficilmente il suo cuore tornerà a battere per qualcun’altra molto presto:

“Penso che sarà difficile per me avere una vita privata felice. Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l’amicizia che mi terrà sempre in piedi”.

In passato, Ultimo ha provato ad entrare sia ad “Amici” che ad “X Factor”, ma non ha superato le selezioni:

“Ho provato la strada dei talent prima a 16 e poi a 18 anni, ma è andata male, credo sia stato il destino, se fosse andata bene allora sarebbe andata male dopo”

Ultimo: “Ai talent troppo spazio all’interpretazione e poco a chi è autore”

Parlando del genere “talent”, ha dichiarato che:

“L’unica pecca dei talent, partendo dal presupposto che non ne ho mai parlato male anche perché sono usciti artisti validi, è che danno troppo spazio all’interpretazione e poco a chi è autore. Non posso vedere dieci puntate di cover e poi, alla fine, un inedito o solo una canzone che si porta avanti per tutto il programma. Forse con me non ha funzione perché io scrivo e la mia voce non è così particolare rispetto alle cose che scrivo”

Parlando del successo e dei cambiamenti che, inevitabilmente, comporta:

“In tante cose mi sento cambiato. Mi sento più instabile e insicuro, mi sembra di avere più incertezze anche se sento che l’equilibrio sta per arrivare”.

Maria Rita Gagliardi

Leggi NewNotizie.it anche su Google News, Segui NewNotizie.it su Instagram