Anticipazioni Uomini e Donne: già rivelata online la scelta di Teresa Langella. E’ Andrea Dal Corso?

La scelta di Teresa Langella, a “Uomini e Donne”, è Andrea Del Corso?

Ci siamo, dopo ben quattro mesi di trono, Teresa Langella, protagonista del trono classico di “Uomini e Donne”, ha fatto la sua scelta. Venerdi’ 15 Febbraio, in prima serata su Canale 5, durante “Uomini e Donne Il Serale”, scopriremo chi, tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, sarà colui che la napoletana ha scelto come suo compagno. All’evento, che non sarà presentato da Maria De Filippi, ma da Valeria Marini, Gemma Galgani e Giulia De Lellis, parteciperanno anche altri volti noti del programma, come la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Paolo Crivellin e Angela Caloisi,

A fornire qualche anticipazione sulla scelta, c’ha pensato “Spettacoli News”, sul suo profilo Instagram, attraverso delle foto che ritraggono Teresa in lacrime mentre parla con Gemma e mentre parla con Antonio e tiene tra le mani un mazzo di rose rosse.

Gli indizi che portano ad Andrea Del Corso

Il sito “Vicolodellenews”, sempre attento alle vicissitudini di “Uomini e Donne”, ha rilasciato qualche indizio sulla possibile scelta della Langella. La sorella di Antonio è risultata attiva sui social alle 21:00, molto prima della scelta che sarebbe avvenuta intorno a mezzanotte. Teresa, del resto, ha incontrato prima la famiglia, poi il corteggiatore che non ha scelto.

Andrea Dal Corso è, quindi, la scelta di Teresa Langella? Per scoprirlo, non ci resta che attendere venerdi prossimo, quando, in prima serata, andrà in onda la scelta.

Maria Rita Gagliardi

