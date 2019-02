Cesena, ESCLUSIVO Mister Angelini: “Non mi accontento del primato, orgoglioso del mio gruppo”

Abbiamo intervistato il mister del club romagnolo

Ieri sera il Cesena ha battuto il Forlì per 2-1 con il gol della vittoria arrivato nel recupero con un rigore di Alessandro, mantenendo il primato in classifica con 66 punti nel girone F di Serie D.

In ESCLUSIVA abbiamo intervistato Giuseppe Angelini, allenatore del Cesena che ai nostri microfoni ha analizzato la situazione della squadra e il campionato svolto dai suoi:

Intervista all’allenatore del Cesena Angelini

“Ieri è stato un derby spettacolare per tifo ed emozioni col Forlì, ci sono state tante occasioni ma per fortuna siamo riusciti in extremis a portare a casa la vittoria. Era una match molto sentito ed è stato importante portare a casa i 3 punti. Il nostro obiettivo? Non ci poniamo limiti ma soprattutto bisogna vincere questo campionato di Serie D, poi per il futuro si vedrà. Un scalata in Serie A come il Parma? E’ un sogno molto difficile da realizzare, meglio procedere per gradi pian piano. Qual è la forza di questo Cesena? Un gruppo dai valori solidi, elementi che potrebbero benissimo giocare in categorie superiori e invece hanno sposato questo progetto. Abbiamo giocato 27 partite e perso solo tre volte, siamo il secondo attacco del campionato e la miglior difesa. Non ho più parole davvero per descrivere i miei giocatori, se non essere orgoglioso del contributo che danno per questa maglia”.

Simone Ciloni