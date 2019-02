Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni quinta puntata: Azzurra confessa un segreto ad Athos

Le anticipazioni della quinta puntata di “Che Dio ci aiuti 5”.

Dopo lo stop dovuto alla messa in onda della 69sima edizione del “Festival di Sanremo”, “Che Dio ci aiuti 5” torna regolarmente sui nostri teleschermi. Anche questa sera, dunque, torneremo a seguire le gesta di Suor Angela, interpretata dalla bravissima Elena Sofia Ricci. Cosa succederà nella puntata di questa sera? Ecco, per voi, le consuete anticipazioni.

Nel nono episodio di “Che Dio ci aiuti 5”, suor Angela cercherà di aiutare la piccola Eugenia. La bambina ha un tumore ed è seguita dall’oncologo Pietro Santoro che sperava di avere sconfitto la malattia. Tra la suora ed il medico non c’è grande simpatia e subito iniziano a litigare. Dopo un chiarimento, i due trovano il modo di andare d’accordo e gettare le basi per una solida amicizia.

Le cose non migliorano per Nico e Ginevra. I due non smettono di litigare e l’avvocato finisce per avvicinarsi a Maria. Nel frattempo, Suor Costanza è felice perchè sta per partecipare a “Ballando con le stelle”, il programma dei suoi sogni. Intanto, Azzurra decide di confessare un segreto ad Athos.

Nel decimo episodio della serie, mentre Suor Angela indaga su un segreto che tengono nascosto due fidanzati amici di Gabriele, in convento torna Emma, la figlia di Azzurra. Quest’ultima non sa se confessare alla ragazza l’identità del padre. Nico e Maria si sono baciati, ma l’avvocato è preso da altri problemi. L’uomo, infatti, ha perso la vista e Ginevra gli sta accanto per aiutarlo. Intanto, grazie ad Eugenia, Valentina riprende a suonare la chitarra.

Maria Rita Gagliardi

