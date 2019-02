Emiliano (PD) e l’immigrazione: “Gli immigrati servono. Senza quelli scuri chi raccoglie i pomodori?” 

Emiliano choc: “Migranti per raccogliere pomodori”

Fanno discutere le parole del governatore della regione Puglia, Michele Emiliano (PD). Il governatore nel corso di un dibattito pubblico al quale ha partecipato anche il consigliere della Lega Andrea Caroppo ha infatti rilasciato delle dichiarazioni abbastanza spiacevoli sul ruolo dell’immigrazione in Italia.

Nel video (pubblicato su Facebook consigliere regionale della Puglia Andrea Caroppo) nel quale appare Emiliano con Caroppo, si sente infatti Emiliano che invita a “non incitare” gli italiani contro gli immigrati. In particolare Emiliano dice “Non devi incitare il popolo della periferia italiano contro quegli altri perchè di quegli altri hai bisogno”. Quegli altri, neppure a dirlo, sarebbero appunto gli stranieri.

“Senza quelli scuri i pomodori chi li raccoglie?”

Ma non finisce qui, perché sono le successive frasi di Emiliano a scatenare la polemica. Infatti il Governatore della Regione prosegue dicendo: “non devi incitare il popolo delle periferia italiano contro quegli altri perché di quegli altri hai bisogno. Perché per andare a raccogliere in provincia di Foggia, senza di quelli tutti scuri, noi il pomodoro non lo raccogliamo”.

“Quelli scuri” che “raccolgono i pomodori”: è davvero questa la considerazione dell’immigrazione da parte delle istituzioni in Italia? Soprattutto alla luce del fatto che il fenomeno del capolarato e dello sfruttamento dell’immigrazione è ormai noto, ci si asseterebbe un po’ più di delicatezza dalle istituzioni.

Invece la consapevolezza che gli immigrati in Italia son ‘carne da macello’ da vendere al miglior offerente sulla piazza, evidentemente, c’è.

Emiliano ricalca Gassmann: immigrazione (e pomodori da raccogliere)

Del resto, l’espressione di Emiliano ricalca un’altra infelice uscita da parte di un personaggio del mondo dello spettacolo.

Alessandro Gassmann aveva avuto una conversazione su Twitter con un soggetto contrario allo ius soli. L’attore aveva allora ribadito all’interlocutore: “Te piacciono i pomodori? Le verdure? Le fragole? Senza di loro scordateli”. Anche in questo caso, ‘loro’ sarebbero gli immigrati.

La polemica era scoppiata su Twitter e si era estesa alla politica, in molti avevano considerato la frase di Gassmann offensiva, classista e razzista.

Il video incriminato di Emiliano