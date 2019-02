Isola dei Famosi 2019: Svelati i messaggi piccanti tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, prima dello sbarco in Honduras

Il direttore di “Spy” svela alcuni messaggi piccanti che Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono scambiati, prima di sbarcare a “L’Isola dei Famosi 9”.

Sta facendo molto parlare il flirt tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nuova coppia de “L’Isola dei Famosi 9”. I due, appena sbarcati in Honduras, sono stati immediatamente protagonisti di un avvicinamento che ha fatto molto parlare gli altri compagni di avventura. I due, dopo neanche tre giorni di permanenza sull’isola, si sono scambiati un bacio che è stato commentato, durante la puntata di ieri sera del reality show (ve ne abbiamo parlato qui).

Parlando del rapporto che lo lega alla ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna, il fratello di Belen ha rivelato che c’è un’attrazione in corso e che lui e Soleil si conoscevano già prima di partecipare all’Isola, essendosi scambiati alcuni messaggi sui social.

Ospite a “Mattino Cinque”, il direttore del settimanale “Spy” ha rivelato di essere in possesso dei messaggi che Jeremias e Soleil si sono scambiati quando non erano ancora naufraghi dell’Isola.

Il contenuto dei messaggi di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

Alla padrona di casa Federica Panicucci, il direttore ha svelato il contenuto di alcuni di questi messaggi (il contenuto integrale sarà pubblicato sul nuovo numero di “Spy”, in edicola a partire da domani). Parlando della conoscenza di Jeremias e Soleil, nata prima della partecipazione all’Isola, il direttore di “Spy” ha rivelato:

“Loro si conoscono da almeno un paio di mesi. Si sono frequentati in questo periodo soprattutto via chat e, le loro chat, non sono propriamente quelle che io scambierei con un amico. Il linguaggio non è quello di due fraterni amici perchè nel primo messaggio la definisce ‘loca’ che significa matta, ma anche dal punto di vista sentimentale. Lui le dice ‘ti bacerei e lei risponde ‘un bacio rubato come quelli che piacciono a te? Sì, proprio quelli che piacciono a me”.

Insomma quello che si sono scambiati in Honduras, non sarebbe il primo bacio di Jeremias e Soleil. Che le cose tra loro si facciano serie, durante il programma? Staremo a vedere!

Maria Rita Gagliardi

