Lotta al tumore, Serena Grandi si racconta: “La malattia mi ha cambiato”

Serena Grandi torna a parlare della sua lotta al tumore e spiega come stia affrontando questa situazione con grande ottimismo e di come l’averla dovuta affrontare l’abbia cambiata.

Solo poche settimane fa Serena Grandi ha confidato di essere stata operata per un tumore al seno. Una malattia scoperta per caso che l’ha costretta a dover affrontare una lotta che come lei affrontano molte donne ogni giorno. Consapevole di questa cosa, ai microfoni de ‘I Lunatici‘ su Radio 2, l’attrice ha spiegato che non ha vissuto l’operazione come un dramma e che vive con ottimismo anche la fase delle cure: “Sono di ottimo umore, sto bene, mi sto curando. Capitano a tutti cose simili. Ho visto 2000 donne operate in un anno”.

Serena Grandi: “Alle donne dico che la prevenzione è importante”

Approfittando dell’opportunità concessale di parlare di questa malattia in diretta nazionale, l’attrice ne approfitta per lanciare un messaggio importante a tutte le donne: “C’è una condivisione da parte mia verso le altre donne, bisogna prevenire, siamo sempre sul filo del rasoio, la vita può fare brutti scherzi”. Serena parla anche della sua attuale condizione di salute e spiega: “Per fortuna i problemi sono stati risolti, oggi mi sto curando, non sto facendo la chemio per fortuna, la malattia ti cambia, ti cambia molto”.