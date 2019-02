Meghan Markle, due gemelli in arrivo per i Duchi del Sussex? Al via le scommesse in Gran Bretagna

In Gran Bretagna si scommette sul prossimo parto di Meghan Markle: in molti sono convinti che ci saranno due royal babies

Gli inglesi hanno la fama di essere scommettitori accaniti. Si scommette un po’ su tutto, in Gran Bretagna: anche sul colore dell’abito che la Regina Elisabetta II potrebbe indossare in una delle sue tante uscite pubbliche ufficiali. La scommessa che tiene banco in quest’ultimo periodo riguarda, nemmeno a dirlo, la gravidanza di Meghan Markle. In molti si sono convinti che la Duchessa del Sussex sia in attesa di due gemelli. Nessuna conferma ufficiale da parte della casata reale, ma i più tendono a vedere nelle rotondità troppo accentuate del ventre di Meghan (le teorie sono due: Meghan potrebbe essere in uno stato di gravidanza più avanzata e potrebbe, quindi partorire prima del tempo, altrimenti rimane sempre la teoria del parto gemellare) la prova dell’arrivo di due royal babies. Pare, inoltre, che Meghan si sia sottoposta ad una cura di fertilità per essere sicura di dare un erede al marito: questo tipo di cure molto spesso sfociano in gravidanze gemellari o plurigemellari.

Maria Mento